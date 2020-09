Verstappen valt uit met motorprobleem: “Hele weekend was klote”

Na een magere kwalificatie moest Verstappen als vijfde beginnen aan de Italiaanse Grand Prix. Daar waar hij meestal een goede start kent, lukte dat niet op Monza. “Nee, de start was gewoon klote. Ik had meteen wielspin”, analyseerde Verstappen de start van de race voor de camera van Ziggo Sport. “Daarna moest ik van het gas af. Ik zat in het midden en zag ze komen, dus ik trapte maar op de rem voordat we hier allemaal schade aan overhouden.”

De Red Bull Racing-coureur viel bij de start terug naar de zevende positie en die magere openingsronde bleek de opmaat voor een lastige zondag te worden. Het lukte Verstappen niet om in de openingsfase terrein goed te maken. Hij reed weliswaar de hele eerste stint binnen DRS-afstand van de slecht gestarte Valtteri Bottas, die op zijn beurt weer binnen DRS-afstand van Daniel Ricciardo zat. Voor de Australiër gold hetzelfde ten opzichte van Perez, die zelf ook iedere ronde DRS kon activeren omdat hij binnen een seconde van Norris zat. Dat bemoeilijkte volgens Verstappen dan ook zijn opmars: “Daarna zit je gewoon in een DRS-trein, dus dan kom je er niet voorbij. Ik kon er dus niet zo veel aan doen.”

Na de rode vlag-situatie, die veroorzaakt werd door een gigantische klapper van Charles Leclerc, kon Verstappen ook niet naar voren oprukken. Sterker nog, een probleem wierp hem verder terug: “Meteen vanaf de herstart had ik een probleem met de motor”, zei Verstappen daarover. In de 30ste ronde verscheen Verstappen voor de tweede keer in de pits, waar hij de motor uitzette en de vierde uitvaller van de dag werd. Hij bevestigde dat de krachtbron inderdaad de reden was dat hij zijn RB16 in de pits parkeerde.

Tijd om te treuren heeft Verstappen niet, want volgens weekend moet hij weer aan de bak op Mugello. “Dat is natuurlijk een heel ander circuit”, vertelde hij. “Ik ben blij dat deze race voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote.” Het enige lichtpuntje na een knotsgek weekend is het feit dat Red Bulls zusterteam AlphaTauri de race won. Pierre Gasly pakte op Monza zijn eerste Grand Prix-zege. “Aan de andere kant ben ik wel heel blij voor AlphaTauri. Dat ze dan toch winnen hier… De 2019-Red Bull is dus niet echt verkeerd.”