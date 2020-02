Bottas topt afsluitende testdag in Barcelona, Verstappen tweede

Onder tamelijk dreigende wolken werkten de coureurs hun laatste rondjes van deze winterse testdagen af. De regen bleef uiteindelijk uit, tot vreugde van alle teams die hun programma's 'gewoon' konden afwerken. Dat bleek bij Red Bull niet helemaal vlekkeloos te gaan. Zo spinde Alexander Albon in het laatste uur voor de lunchpauze en betekende dit een vroegtijdig einde van de ochtendsessie. Albon reed nog wel zelf terug naar de pits, maar daar kwamen er al snel schermen voor de Red Bull-pitbox te staan en werd de RB16 opgelapt.

Na de middagpauze bleek de auto weer klaar en kreeg Verstappen de schone taak mee om het testwerk in Barcelona goed af te sluiten. Dit verliep in het begin weer niet helemaal zonder slag of stoot. Zo reed de Limburger in het eerste uur slechts acht rondjes, alvorens Red Bull de auto opnieuw achteruit de pitbox inschoof. Ditmaal leek het om reparaties aan de remmen te gaan. Mede hierdoor was Verstappen iets minder productief dan in de voorbije dagen en bleef de teller steken op 45 ronden.

Veel aanknopingspunten voor Red Bull

Desalniettemin valt de balans ontegenzeggelijk positief uit voor Red Bull, er zijn voldoende aanknopingspunten voor de seizoensopener in Melbourne. Zo noteerde Verstappen een 1.16.384 op de gele C3-band. Dit is zeer veelbelovend, aangezien hij daarmee slechts 0.188 van een seconde toegaf op Bottas die zijn tijd op de zachtste compound (C5) noteerde. Pirelli schat de delta tussen beide banden in op 0.7 seconden. Natuurlijk zegt dit alsnog niet alles, aangezien de hoeveelheid brandstof en de gebruikte motorstanden ook zeer belangrijke variabelen blijven. Maar hoopvol is het in ieder geval wel.

In de slotfase verbeterde Verstappen zich nogmaals, het bleek genoeg voor P2 in de afsluitende tijdenlijst. Op de iets zachtere C4-band benaderde hij Bottas tot op 0.073 van een seconde. De toptijd lag ook toen nog driemaal voor het grijpen, maar foutjes in de laatste sector besloten anders. Verstappen ging één keer te wijd over de kerbs, verloor een keer de achterkant door oververhitte C4-banden en leek bij de laatste aanzet bewust ietwat van het gas te gaan. Hierdoor staat Red Bull niet bovenaan, maar is wel duidelijk dat de RB16 potentie heeft.

Toptijd Hamilton blijft overeind

Bottas sloot de laatste testdag dus als snelste man af. Hij ging 78 keer rond tijdens de afsluitende middag. Achter Bottas en Verstappen zette Daniel Ricciardo Renault enigszins verrassend op P3. Hij gaf in de tijdenlijst slechts 0.080 van een seconde toe op de kop. Ferrari ging er tijdens de vrijdagmiddag ook nog even voor zitten met Charles Leclerc en strandde uiteindelijk op een vierde stek met de SF1000. De achterstand op de snelste Mercedes-coureur bedroeg ruim anderhalve tiende. Hamilton completeerde daarachter de top-vijf.

In de gecombineerde tijdenlijst van de voorbije twee weken blijft Hamiltons toptijd uit de eerste week fier overeind. Dit komt ook doordat het toen aanmerkelijk warmer was in Barcelona en de baanomstandigheden dus gunstiger waren dan tijdens deze afsluitende testdag. Tegelijkertijd is Mercedes ook nog niet helemaal ongenaakbaar gebleken. Zo kreeg men meermaals te maken met motorproblemen, hetgeen de concurrentie wellicht enige hoop geeft voor Melbourne. Mercedes en Red Bull zullen in ieder geval met voldoende vertrouwen kunnen afreizen naar Australië, als het coronavirus dit toelaat tenminste.

Uitslag van de laatste F1-testdag in Barcelona: