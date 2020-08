Verstappen bovenaan na vrijdagse trainingen, Ferrari worstelt op Spa

In de aanloop naar de tweede training was er een buitje gevallen op Spa-Francorchamps, met als gevolg dat niemand naar buiten ging op het moment dat het licht op groen werd gezet voor de start van de sessie. Antonio Giovinazzi was na tien minuten de eerste die de baan opkwam. De Alfa Romeo-coureur had ook nog wel wat werk in te halen, aangezien hij in de eerste training maar twee rondjes ver kwam door een technisch probleem. Vervolgens ging ook teamgenoot Kimi Raikkonen op pad, waarna de rest van het veld het voorbeeld van het Alfa Romeo-duo volgde.

De training was bijna een half uur oud toen Max Verstappen op medium banden een 1.44.354 noteerde, waarmee hij op dat moment snelste was. Lewis Hamilton stond na de eerste runs tweede dankzij een 1.44.652 op de harde compound, terwijl Valtteri Bottas volgde op P3 met dank aan een 1.44.658 op het medium rubber. Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Perez gingen in het eerste deel van de sessie naar de vierde en vijfde tijd en waren maar een paar honderdsten langzamer dan de twee fabrieksrijders van Mercedes, waarmee de renstal uit Silverstone er andermaal goed bij lijkt te zitten. En Ferrari? Charles Leclerc en Sebastian Vettel stonden halverwege de training twaalfde en zestiende, alvorens iedereen een snelle ronde oefende voor de kwalificatie.

De 'low fuel' runs leverden een ongewoon beeld op. Hamilton en Bottas hadden geen geweldige ronde en stonden zodoende slechts derde en zesde in de tijdenlijst, nadat iedereen een vliegende ronde op de soft had gedaan. Verstappen stuurde zijn Red Bull naar een 1.43.744 en keerde daarmee terug naar de bovenste positie op het tijdenscherm. Daniel Ricciardo deed het opvallend goed door met de Renault de tweede tijd te rijden, waardoor Hamilton naar de derde positie zakte, en Alexander Albon en Sergio Perez verwezen de jarige Bottas intussen naar de zesde stek door de vierde en vijfde tijd op de klokken te brengen.

Ferrari was ook op de zachte band nergens te bekennen. Leclerc en Vettel stonden na negentig minuten vijftiende en zestiende in de tijdentabel, terwijl het team uit Maranello vorig jaar het weekend op Spa nog domineerde. Leclerc was zelfs nog een halve seconde langzamer dan Alfa Romeo-rijders Giovinazzi en Raikkonen, die rondgingen in de dertiende en veertiende tijd. Vettel moest op zijn beurt George Russell in de Williams boven zich dulden.

Voor Ferrari-klantenteam Haas begon het weekend in de Ardennen eveneens rampzalig. Nadat Romain Grosjean en Kevin Magnussen tijdens de eerste training gezamenlijk maar drie ronden hadden gereden als gevolg van problemen met de Ferrari-motor, zag de Amerikaanse renstal ook een groot deel van de tweede oefensessie verloren gaan, omdat het vervangen van een power unit nou eenmaal een tijdrovende klus is. Met nog een half uur op de klok kwamen de Haas-rijders pas de baan op voor hun eerste getimede ronden. Hard ging het niet. Grosjean eindigde de dag als negentiende, Magnussen als twintigste.

In de laatste fase van de training kreeg Ricciardo de instructie om zijn auto aan de kant te zetten, waarmee de coureur uit Perth een Virtual Safety Car veroorzaakte. Volgens Renault moest Ricciardo zijn wagen uit voorzorg parkeren vanwege een verlies aan hydraulische druk. Hamilton kende kort daarop een opmerkelijk moment bij het uitkomen van de pits. De Brit leek nog maar net te kunnen voorkomen dat zijn Mercedes in de rondte zwiepte, waarbij de achterkant van zijn bolide op een haar na binnen de witte lijn bleef. Met nog tien minuten te gaan moest de actie even worden stilgelegd omdat er op het stuk richting Eau Rouge reclameborden van de vangrail los waren gekomen en op de baan waren beland. Na een korte onderbreking kon de sessie weer verder.

De derde vrije training voor de Grand Prix van België begint zaterdag om 12.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van België - VT2

