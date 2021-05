Nadat Ferrari de eerste dag in Monaco met twee wagens bovenaan in de tijdenlijst had afgesloten, was het de vraag of het Italiaanse team gedurende het restant van het weekend net zo sterk voor de dag kon komen. De Scuderia begon in elk geval voortvarend aan de derde training. De coureurs van Alfa Romeo waren als eersten op pad gegaan op een baan die na een nachtelijke regenbui goed was opgedroogd, maar het waren vervolgens Charles Leclerc en Carlos Sainz die in de openingsfase stuivertje wisselden op P1.

Lees terug: Liveblog bij de derde training voor de GP van Monaco

De training was tien minuten oud toen ook Max Verstappen aan het werk ging op het legendarische stratencircuit. Na een paar keer de tweede tijd te hebben gereden meldde de Limburger zich na twintig minuten op de eerste stek met een 1.11.485. De mannen van Ferrari waren echter nog niet klaar. Sainz zette de renstal uit Maranello terug bovenaan met een 1.11.452. Leclerc ging daarna nog paars in de eerste sector, maar een klein foutje bij de chicane betekende dat de thuisrijder na de eerste runs achter Sainz en Verstappen derde stond in de tijdentabel. En de Mercedes-coureurs? Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gingen tijdens het eerste deel van de training ruim een halve seconde langzamer rond en bezetten halverwege de sessie de vierde en vijfde plek in de tijdenlijst.

Vervolgens was het tijd om nieuwe zachte banden te halen. Sainz ging op een vers setje banden een tiende van een seconde harder met een 1.11.341, waarna ook het Mercedes-duo op de soft naar buiten kwam. Iedereen die op dat moment aan het rijden was, zou zijn run echter moeten afbreken vanwege een rode vlag. Nicholas Latifi was bij het uitkomen van het zwembadgedeelte namelijk in de vangrail beland. De Williams-coureur raakte het ijzerwerk bij het ingaan van de bocht, ging over de hoge gele kerbstone en schoof vervolgens tegen de baanafzetting. De actie lag daarom enkele minuten stil.

Nadat de Williams met dank aan de marshals redelijk rap was geborgen, waren er nog twaalf minuten over voor de coureurs om de allerlaatste hand te leggen aan de voorbereidingen op de kwalificatie. Verstappen ging vijf minuten voor het einde naar een nieuwe snelste tijd door een 1.11.294 te noteren en zou de sessie daarmee bovenaan eindigen. Een flinke crash van Haas-coureur Mick Schumacher bij Casino zorgde vervolgens namelijk voor een voortijdig einde aan de training. Sainz en Leclerc waren zodoende dus tweede en derde in de laatste oefensessie. Valtteri Bottas, Sergio Perez en Lando Norris waren goed voor respectievelijk de vierde, vijfde en zesde tijd. Hamilton klaagde over onderstuur en worstelde met de achterkant van zijn auto. De regerend wereldkampioen stond aan het einde van de training slechts zevende.

Lees ook: Schumacher mist kwalificatie na crash in derde vrije training

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint om 15.00 uur.

Resultaten derde training F1 Grand Prix van Monaco