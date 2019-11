Alfa Romeo: "Foutloos weekend sleutel tot dubbele puntenfinish"

Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi eindigden als vijfde en zesde op Interlagos en schoven allebei een plekje op toen Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kreeg door het contact met Alexander Albon. Het resulteert in een achtste plaats voor Alfa Romeo in het constructeurskampioenschap, waarbij het 29 punten voor Haas staat in aanloop naar de slotrace van het F1-seizoen. Racing Point staat nu slechts tien punten voor op de Zwitserse renstal.

In de Duitse Grand Prix verloor Alfa Romeo kostbare punten toen beide coureur werden bestraft vanwege een illegaal hulpmiddel. Sinds de zomerstop is het bergafwaarts gegaan, want er zijn in zeven races maar drie punten verzameld door Antonio Giovinazzi. "Je kunt het middenveld leiden en als er geen incident is voorin scoor je een of twee punten. Dit weekend scoor je er 22, dat is enorm voor ons. We hebben de prijs betaald in Hockenheim, daarna gingen er drie à vier races moeizaam. Vandaag hebben we ons werk gedaan en daar ben ik meer dan tevreden mee", vertelde Vasseur aan Motorsport.com.

"We moeten gefocust blijven op Abu Dhabi, maar het is voor de motivatie van het team en de coureurs belangrijk om punten te scoren. In de laatste raceweekenden hebben we misschien enkele fouten gemaakt, maar dit keer niet en dat heeft geloond", vervolgde hij.

Raikkonen reed vanaf het begin van de race al in de top-tien en had zelfs de kans op het podium te eindigen in Sao Paulo. Hij zat vrijwel de hele tijd op de hielen van McLaren en Sainz werd uiteindelijk derde. Toch is Vasseur niet teleurgesteld dat de Fin achter Sainz en Toro Rosso-coureur Pierre Gasly finishte. "Je kunt niet verwachten dat de Ferrari's crashen en dat Bottas uitvalt. Het plan was er om vooraan te kunnen vechten. We waren wel verrast door Sainz en de strategie met de safety car, maar we hebben fouten voorkomen en een sterk tempo gereden van begin tot eind. Ook Antonio presteerde solide. Hij beschermde Kimi een of tweemaal zelfs. Het hele team was goed bezig."

Met medewerking van Adam Cooper