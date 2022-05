Bottas grapt na nieuw probleem: “Pas vrijdagavond naar Baku”

Het issue speelde al op in zijn eerste ronde in de eerste vrije training. Het lukte Valtteri Bottas nog wel om zijn auto terug naar de pitbox te rijden, maar hij moest de rest van de sessie vanaf de kant bekijken omdat de MGU-K en versnellingsbak in zijn Alfa Romeo C42 vervangen moesten worden. Mick Schumacher had een vergelijkbaar probleem in VT1 en bij hem moesten dezelfde onderdelen worden gewisseld in zijn Haas, dat net als Alfa Romeo beschikt over een Ferrari-krachtbron.

Het is het vierde weekend op rij dat Bottas (een vrijwel) volledige sessie mist. “Ik heb Fred al voorgesteld dat ik in Baku misschien pas op vrijdagavond moet verschijnen”, vertelde de tienvoudig Grand Prix-winnaar over een dolletje met Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn pechreeks. “Het is ongelukkig en een heel ander probleem dan de voorgaande keren. Mick had voor zover ik weet hetzelfde, maar volgens mij waren er vervolgens in VT2 geen problemen meer. Ik ken de oorzaak niet, maar weet zeker dat ze ernaar kijken.”

Het issue met de MGU-K kwam Bottas ook nog op een boete van 1.000 euro te staan omdat hij te hard de pitstraat inreed. Hij overschreed de snelheidslimiet met 21,9 kilometer per uur. “De MGU-K was nog steeds aan het werk. Ik had de snelheidsbegrenzer wel geactiveerd, maar kon niet langzamer. Het was een beetje vreemd”, aldus Bottas, die in de tweede training dertiende werd. Omdat de C42 doorgaans sterk is in langzame bochten wordt er dit weekend veel verwacht van Alfa Romeo. Bottas loopt daar niet voor weg. “De auto is goed genoeg voor de top-tien, ik zie geen reden waarom niet. Ik weet zeker dat er nog meer inzit, dit geldt voor mezelf en voor de wagen.”

Zhou beleefde angstig moment

Ook Zhou Guanyu had geen vlekkeloze vrijdag. De teamgenoot van Bottas kreeg aan het einde van VT1 te maken met een remprobleem. Dat gebeurde op weg naar de chicane na de tunnel. Zhou wist een crash te vermijden, maar miste wel het begin van VT2 omdat het euvel nog niet was verholpen. “Het was beangstigend en ik heb geluk gehad”, zei de Chinees tegen Motorsport.com. Zhou besloot de tweede oefensessie als vijftiende.

