Bottas verrast door suggestie Mercedes over pitstop Monaco

Na een heel behoorlijk optreden kwam de Grand Prix van Monaco van Valtteri Bottas vroegtijdig ten einde. Bij zijn eerste en enige pitstop werd de wielmoer rechtsvoor dolgedraaid, waardoor de band met geen mogelijkheid meer los kwam. Uiteindelijk slaagde Mercedes daar pas bij terugkeer in de fabriek in. Na afloop van de race verklaarde het team dat Bottas mede verantwoordelijk was voor het mislukken van de pitstop. De Fin zou niet helemaal op de juiste plek hebben gestaan, waardoor de wheelgun in een verkeerde hoek op de wielmoer werd gezet. Dat vond de coureur apart, want hij was ervan overtuigd dat hij geen rare dingen had gedaan.

“Ja, ik was verrast. Ik zag de video en in mijn ogen stopte ik op nagenoeg de perfecte plek. Ik was dus behoorlijk verrast”, vertelde Bottas tijdens de persconferentie in Baku, die hij via een videoverbinding bijwoonde door problemen met zijn vlucht naar Azerbeidzjan. Uit de data bleek uiteindelijk ook dat hij op enkele centimeters na perfect gepositioneerd stond. “We hebben alles tot in detail geanalyseerd en we weten dat we het als team waarschijnlijk beter hadden kunnen doen, ook met de pitstop. Van mijn kant was het echter een heel normale debriefing. Natuurlijk wilde ik alle verslagen zien waar ik stopte. Ik denk dat ik twee tot drie centimeter van de centrale lijn zat. Normaal gesproken is dat niveau aan nauwkeurigheid behoorlijk goed. Het kan makkelijk tien tot vijftien centimeter schelen, dus ik dacht dat het vrij nauwkeurig was.”

Probleem kwam niet vanuit het niets

Tegelijkertijd vond Bottas het geen enorme verrassing dat hij werd getroffen door een rampzalige pitstop. “Dat was een aantal weken geleden al een van mijn zorgen die ik bij het team heb geuit”, zei hij. De aanleiding daarvoor waren eerdere moeizame pitstops dit seizoen. “Het kwam dus niet helemaal vanuit het niets, we wisten dat we niet perfect waren bij de pitstops. Dat geldt ook voor andere vlakken, zoals het opwarmen van de banden in de kwalificatie. Ik wist voorafgaand aan Monaco dat het een probleem zou worden en het is een van de zaken die ik voor dat weekend heb aangekaart.” Bang voor een herhaling van de problemen is Bottas niet. “Er was natuurlijk een gedetailleerde analyse van wat er gebeurde, waarom het gebeurde en hoe we dat voor de toekomst kunnen voorkomen. Het draait dus echt om het leren en rechtzetten van het probleem. Ik denk dat het team het nu helemaal begrijpt en we hebben aanpassingen gedaan, zodat we dit hopelijk niet nogmaals mee moeten maken.”

