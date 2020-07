Waarom Bottas geen straf kreeg voor een jumpstart

Bottas lijnde als tweede op voor de derde GP van het Formule 1-seizoen 2020. Op het natte asfalt leek hij te vroeg te vertrekken, om direct weer tot stilstand te komen. Dat zorgde er wel voor dat hij enkele momenten later traag weg kwam bij de daadwerkelijke start en direct flink wat plaatsen verloor. Naar eigen zeggen was de Fin afgeleid door een lichtje op zijn dashboard. De videobeelden leken aan te tonen dat Bottas inderdaad een jumpstart maakte maar de wedstrijdleiding deelde geen straf uit.

De sleutel zit hem in het detectiesysteem dat in het circuit is ingebouwd, zo legt FIA-wedstrijdleider Michael Masi uit: “Het is tweeledig. Wat een valse start inhoudt staat heel duidelijk omschreven in de sportieve reglementen. Het proces voor de vaststelling daarvan is al enkele jaren hetzelfde: een transponder in elke auto. Dat is het beoordelingsmechanisme. Daarnaast zit er een sensor in het asfalt. Er is sprake van een bepaalde tolerantie, zoals we vorig jaar in Japan al zagen [destijds met Sebastian Vettel, red.] is dat de doorslaggevende factor. Het was dus niet nodig om er verder in te duiken. We hebben direct contact gehad met de verantwoordelijken. Zij hebben alle data bekeken en dat was alles.”

Geen straf voor Red Bull

Na de race werd ook gekeken naar handelingen van Red Bull Racing op de startopstelling voorafgaand aan de race. Monteurs zouden de gridpositie van Alexander Albon hebben droog geblazen, wat reglementair gezien niet is toegestaan. Op basis van het beschikbare bewijs en het verhoren van het team werd geen straf uitgedeeld. Masi daarover: “Die regel bestaat al enkele jaren. De stewards hebben de kwestie onderzocht en concludeerden dat er geen straf hoefde te volgen. Er kwam een melding binnen en de stewards hebben dat onderzocht. We wilden de kwestie goed onderzoeken, daarom hebben we tot na de race gewacht.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper