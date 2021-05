Valtteri Bottas lag tweede in de Grand Prix van Monaco toen hij naar de pits ging voor zijn eerste en enige pitstop. Eenmaal aangekomen bij zijn team wilde het rechter voorwiel niet van de auto, doordat er iets mis was met de wielmoer. Nadat verschillende pogingen om de band van de W12 te trekken op niets waren uitgelopen, kreeg Bottas de instructie de auto uit te zetten. Zo kwam er op knullige wijze een einde aan zijn Grand Prix.

“Ik weet om eerlijk te zijn niet precies wat er verkeerd ging bij de pitstop, of het een menselijke fout was of een technisch probleem, maar we zullen er hoe dan ook van moeten leren”, zei Bottas tegen Ziggo Sport. “Het was een grote fout van ons en iets wat niet zou mogen gebeuren.”

“Ik denk dat we anders voor de overwinning hadden kunnen vechten”, vervolgde de Fin. Om vervolgens een klein beetje gas terug te nemen: “Max en Red Bull waren heel snel vandaag, dus het zou moeilijk zijn geworden, maar we hadden sowieso tweede kunnen worden en goede punten kunnen scoren.” Gevraagd of een gevecht met Max Verstappen er serieus nog in had gezeten, reageerde Bottas: “Lastig te zeggen. Max was snel en slaagde er in om de zachte band net iets langer goed te houden tijdens de eerste stint. En als je eenmaal naar de harde band bent overgestapt, gebeurt er niet veel meer. Ik weet het niet. We zullen er nooit achterkomen of we een gooi naar de overwinning hadden kunnen doen of niet.”

Het was de tweede keer dit seizoen dat Bottas een DNF noteerde. Door zijn uitvalbeurt in Monaco is hij naar de vierde plek in het kampioenschap gezakt. Norris, die na het wegvallen van Bottas derde werd in de race, bezet nu de derde plaats in het tussenklassement.