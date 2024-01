Bottas: Reactietijd Sauber in ontwikkeling is belangrijke zwakte

Sinds de start van het grondeffecttijdperk in 2022 komt Valtteri Bottas uit voor Sauber, dat de afgelopen twee seizoenen onder de naam Alfa Romeo racete en vanaf 2024 als Stake F1 Team door het leven gaat. De Fin begon sterk aan zijn eerste seizoen met regelmatige puntenfinishes, maar in de loop van het jaar zakten n team en coureur langzaam wat terug. De concurrentie ontwikkelde zich in een hoger tempo dan Sauber, waardoor de formatie in 2023 terugviel van de zesde naar de negende plek in de eindstand bij de constructeurs. Dit gebeurde ondanks de geleidelijke overname door Audi, waardoor het team qua uitgaven eindelijk het budgetplafond kan bereiken.

Bottas ziet dan ook ruimte voor verbetering in de periode voordat Audi vanaf 2026 formeel op de F1-grid staat. Voor het belangrijkste verbeterpunt wijst hij naar de snelheid van de ontwikkelingen voor de bolides. "Op dit moment is dat de snelheid waarmee upgrades op de auto komen, hoe lang het duurt voordat het op de auto zit nadat we iets vinden in de windtunnel. Dat is een belangrijk gebied in vergelijking met enkele andere zaken", zegt Bottas in een exclusief interview met Motorsport.com. De komst van James Key, de voormalig technisch directeur van McLaren, moet daarbij helpen. Bottas dineerde al met hem en heeft daarbij aangegeven wat er zoal verbeterd kan worden.

"Op het mechanische vlak zijn er hier en daar wat dingen qua tools voor de balans, maar ook qua aerodynamica is er werk te verzetten", vervolgt Bottas, die tussen 2017 en 2021 tien Grands Prix won namens Mercedes. "Key heeft alle cijfers en het aerodynamische gedrag van de auto gezien. Hij weet natuurlijk hoe de aerodynamische kaart van McLaren eruit ziet en hij heeft zeker gezien dat er dingen zijn waar ruimte voor verbetering is. Het brein van iemand die zo'n rol heeft gehad begint dan te draaien en er komen veel ideeën. Ik mag hem als persoon. Hij lijkt echt gemotiveerd om te presteren en ik denk dat hij het echt goed wil doen."

Tijdens zijn stint bij Mercedes zat Bottas bij een van de sterkste teams in de Formule 1, die ook over uitstekende faciliteiten beschikt. Na zijn overstap naar het in Hinwil gevestigde team merkte hij wel dat de faciliteiten van zijn huidige werkgever over de gehele linie iets minder zijn. "Sommige machines zijn ietwat gedateerd, maar het team probeert ervoor te zorgen dat we op dat vlak geen achterstand hebben. Ik merkte echter wel een verschil", aldus Bottas. "Het goede is dat de windtunnel uitstekend is. De hoeveelheid ovens waar je koolstof uithardt en dat soort dingen. En dan ook de mankracht - er zijn veel minder mensen die dingen lamineren."