Bottas went langzaam aan nieuwe race-engineer: "Gaat niet makkelijk"

Het Formule 1-weekend in Miami is nog niet echt een succes gebleken voor Valtteri Bottas. De Fin strijdt achteraan mee, en kreeg vlak voor het raceweekend te horen dat zijn race-engineer Alex Chan is vervangen door Steve Petrik, waar Bottas nu ongewild mee te maken krijgt. En dat zorgt nog steeds voor wat problemen in Miami.

"Het gaat zeker steeds beter, maar het is natuurlijk geen gemakkelijk weekend", zegt Bottas. "Het is zijn eerste keer als race-engineer en we hebben vooraf niet zoveel tijd samen doorgebracht." Dat maakt het leven er voor Bottas niet makkelijker op in een Sauber die toch al niet bijzonder competitief is. Hij was dan ook allesbehalve enthousiast over de verandering, zoals duidelijk werd tijdens de persconferentie op donderdag. "De race-ingenieur is altijd een heel belangrijk persoon voor de coureurs, dus dit is een behoorlijk grote verandering," zei hij.

Monteurs van Stake F1 Team Kick Sauber duwen de auto van Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 naar zijn startplaats Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Toch probeert de veteraan er het beste van te maken. Na verloop van tijd, zegt Bottas, leer je elkaar steeds beter kennen, kun je beter samenwerken en doe je ook meer ervaring op. "En communicatie is heel belangrijk, dus we hebben natuurlijk nog werk te doen. Maar, het gaat steeds beter", bevestigt Bottas. "En we hebben eindelijk de set-up beter kunnen afstellen. We hebben na de sprint vrij veel aan de set-up veranderd en de auto zit nu in een betere window."

Sportief gezien hielp dit echter maar beperkt in de kwalificatie, want beide Sauber-auto's strandden net als in de sprintkwalificatie al in Q1. Guanyu Zhou eindigde teleurstellend als laatste, maar Bottas miste net de cut op de zestiende plaats . "Het is jammer dat we er niet doorheen zijn gekomen, want het was maar een honderdste van een seconde", zei de Fin, die eerder al drie keer op rij Q2 had bereikt en zelfs Q3 haalde in de kwalificatie en sprintkwalificatie in China. "Ik had wat verkeer in mijn ronde, dat verklaart het een beetje."

De Sauber-coureur verwacht het in de race moeilijk te krijgen van zo ver naar achteren. "Strategie zal een belangrijke rol spelen en hopelijk maken we een goede start."