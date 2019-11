Gridstraf dreigt voor Bottas bij slotrace in Abu Dhabi

Bottas moest zijn wagen in de 53ste ronde van de Braziliaanse GP stopzetten nadat er in de vorige ronde rook uit de achterkant van de auto begon te komen. De motor die hij in Interlagos gebruikte, is dinsdag teruggestuurd naar de HPP-fabriek in Brixworth voor een analyse. Mercedes zal begin volgende week een definitieve beslissing nemen over het plan voor Abu Dhabi.

"Ik denk dat er een beetje rook was," zei Bottas zelf. "Ik zag de rook zelf niet echt, maar ze meldden het aan mij. Ik merkte niet dat ik vermogen verloor, maar de motor schakelde uit na de derde bocht." Gevraagd of hij nog kilometers over heeft op zijn eerdere motoren, mocht de krachtbron uit Brazilië onbruikbaar zijn, zei hij: "Dat is nog niet bevestigd. Ik betwijfel of er nog meer leven in zit, maar we zullen het zien."

Na de race zei Mercedes-technisch directeur James Allison dat het te vroeg was om te weten of de motor te redden was. "We weten er nu nog niet meer over. We weten dat we tijdens de race een hoog olieverbruik hadden, we zagen dat de olie tijdens de race sterk terugliep. De motor stopte uit zichzelf in plaats van dat het probleem zou opstapelen", gaf hij als antwoord op een vraag van Motorsport.com.

Beide voorgaande motoren hebben hun geplande aantal races voltooid. In feite gaan ze elk zeven raceweekenden mee. Bottas heeft dit jaar veel kilometers afgelegd, en de enige DNF dit jaar naast die van Brazilië was in Duitsland. Een Mercedes-woordvoerder zei echter over de gebruikte motoren: "Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze geen andere kunnen nemen, maar dat zou niet per se de voorkeur genieten."

Bottas had het in Brazilië al lastig. Nadat er voor hem een eenstopstrategie was gepland met harde banden, werd hij al na 15 ronden naar binnen geroepen voor een tweede bandenwissel. Hij gaf toe dat hij "een beetje in de war was" door de aangepaste strategie. "In het begin won ik geen posities. Het leek alsof inhalen moeilijk zou worden en ik spaarde de banden in de eerste stint een beetje omdat ik daarmee langer wilde doorgaan. Hoe dan ook kwam ik in de eerste stint snelheid tekort, vooral in de middensector, en dus viel ik verder terug dan ideaal was. Toen wilde ik op de harde band over omdat ik dacht dat dat misschien de enige kans was, om een eenstopper te proberen. Ik had nog steeds het gevoel dat het mogelijk was, maar we zijn gestopt om Albon te dekken, geloof ik. En ik trok zelf de strategie eventjes in twijfel. Het is nog steeds de vraag of ik het einde had kunnen halen of niet, in theorie niet. Maar ik dacht dat dat de enige kans zou zijn, dus het is een beetje lastig", aldus de 30-jarige Mercedes-coureur.

Bottas bracht een deel van de race achter Charles Leclerc door, maar kon niet langs de Ferrari komen. "Ze zijn snel op het rechte stuk, dus dat maakt het lastig. Ik denk dat hij meer en meer begon te vechten. Ik voelde me nog steeds goed met mijn banden, dus toen ik net een motorstoring had, was ik mijn accu weer aan het opladen. Hij was behoorlijk leeg en er was niet veel meer aan te doen. Het plan was om hem een beetje op te laden en dan weer aan te vallen. Het is niet gemakkelijk om ze te pakken gezien hun snelheid op de rechte lijn. En hij verdedigde erg goed, hij ging altijd met zijn wagen naar de binnenkant."

Met medewerking van Adam Cooper