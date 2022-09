Bottas maakt zich op voor derde gridstraf in zes races

Valtteri Bottas moest zijn Alfa Romeo-bolide aan het begin van de 54ste ronde aan de kant parkeren. Daardoor kwam de safety car op de baan en ontstond er nog een interessante slotfase in een verder saaie wedstrijd. Bottas heeft nog altijd twee bruikbare power units in het assortiment, maar het Zwitserse team weet dat de coureur er later dit jaar nog eentje nodig heeft. In Singapore en Suzuka is het vanwege de beperkte inhaalkansen riskant om van motor te wisselen, Alfa Romeo heeft daarom besloten de wissel te doen in Monza.

Naar verluidt pakt de Fin in ieder geval een nieuwe V6, een nieuwe turbo én MGU-H aan het begin van dit weekend. De teller staat daardoor al op vijftien plekken straf voor Bottas, maar het is niet uitgesloten dat er nog meer elementen aan de pool toegevoegd worden. De rijder uit Nastola is qua motoren dit seizoen een van de meest ongelukkige coureurs. In Oostenrijk moest hij ook al achteraan starten vanwege het installeren van een compleet nieuwe power unit, in België nam hij ook al een V6, turbo en MGU-H in gebruik en kreeg hij ook vijftien plekken gridstraf.

Hij neemt dit weekend zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen in gebruik, bij zowel de turbo als de MGU-H gaat het om het zevende exemplaar.

Ook Hamilton start vanuit de achterhoede

Naast Bottas zou ook Lewis Hamilton dit weekend in Monza een gridstraf pakken, meldt AMuS. Het team bevestigde het nieuws even later tegenover Motorsport.com. Het is nog niet duidelijk welke onderdelen precies vervangen worden bij de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.