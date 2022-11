Hoewel Audi de Formule 1 officieel pas in 2026 betreedt, is het de verwachting dat de Duitse fabrikant in 2024 en 2025 achter de schermen ook al een rol gaat spelen bij Sauber. Het Zwitserse team heeft nu nog een samenwerking met Alfa Romeo, maar die deal loopt na het Formule 1-seizoen 2023 af. Valtteri Bottas kijkt uit naar de komst van Audi en hoopt deel uit te maken van het F1-avontuur van het merk met de vier ringen.

“Waarom niet? Ik ben nu 33 jaar, dus ik hoop dat ik er dan nog bij ben”, antwoordt Bottas als hem wordt gevraagd naar zijn eigen rol in de samenwerking tussen Sauber en Audi per 2026. Volgens de Fin houdt de komst van Audi iedereen in het team, inclusief hemzelf, gemotiveerd voor de komende jaren. “Als je kijkt naar het grotere plaatje, dan is dit iets groots. Er is een enorme potentie voor Sauber met Audi. Ze willen succesvol zijn in de toekomst, daarover is geen twijfel. Ze willen het goed doen en laten zien dat ze serieus zijn. Dus ik denk dat het voor elke coureur op de grid heel interessant is om bij dit project betrokken te zijn. Zeker voor mij, aangezien ik nu al onderdeel ben van Sauber. Ik denk zeker dat het mogelijk is.”

Bottas hoopt dat Sauber met de entree van Audi het gat naar de topteams kan overbruggen. “Er is nog veel werk te doen, dat is een feit”, vervolgt de coureur die afgelopen winter van Mercedes naar Alfa Romeo Sauber overstapte. “Maar we zijn niet ver weg. De faciliteiten zijn er al. Sommige faciliteiten en apparatuur kunnen verbeterd worden als je het vergelijkt met een kampioensteam. En het aantal teamleden is iets lager ten opzichte van wat ik vorig jaar zag. Maar met de steun van een fabrikant als Audi zie ik geen reden waarom het niet mogelijk zou zijn.”

Wat Audi in 2024 en 2025 gaat doen voor Sauber, vindt Bottas een interessante vraag. “Voor volgend jaar verandert er natuurlijk niets. Dan zijn we nog met Alfa Romeo. Uiteraard hopen we dan een betere wagen te hebben dan dit jaar”, aldus de tienvoudig Grand Prix-winnaar. “Wat betreft 2024 en daarna hangt het denk ik af van de steun van Audi. Als Audi dan al bereid is te helpen en als de power unit voor 2026 goed is, wat op dit moment nog niet te voorspellen is, dan waarom niet?”

