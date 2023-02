Sauber Group bevestigde onlangs dat Audi inmiddels een minderheidsbelang heeft genomen in het bedrijf en daarmee de eerste fase van de investeringen heeft afgerond. Het Duitse merk treedt pas in 2026 officieel toe tot de Formule 1, maar de voorbereidingen zijn nu al in volle gang. Het team rijdt dit seizoen voor het laatst onder de naam Alfa Romeo. Vanaf 2024 keert men in Hinwil naar verwachting terug naar de naam Sauber, al lijkt de Ferrari-krachtbron wel tot en met 2025 aan te blijven. Ondanks de veranderingen, en het feit dat de focus al op 2026 ligt, gelooft Valtteri Bottas dat de betrokkenheid van Audi zelfs op de korte termijn al positief kan uitpakken.

"Het is allereerst goed om te zien dat het voor iedereen binnen het team en in de fabriek stabiel lijkt", antwoordt Bottas op de vraag van Motorsport.com over de langzame switch naar Audi. "Er ligt nu een concrete basis voor de toekomst. Welke veranderingen er allemaal ook nog komen, het ziet er voor nu goed uit. Alfa Romeo is nog een jaar bij ons, dus het lijkt mij het beste dat we ons op dit jaar richten. Het is natuurlijk bijzonder spijtig dat Alfa Romeo de sport verlaat. Ik vind het een geweldig merk. Het hoort thuis in F1, maar het is wat het is. Er veranderen altijd dingen in de wereld. Na dit jaar zien we of het weer Sauber wordt. Er verandert wat dat betreft niets in de structuur van het team, alleen de naam wijzigt. Meer niet. Het is alleen maar positief dat we vanuit Audi steun krijgen. We hoeven ons dus niet echt zorgen te maken. We zitten in een goede situatie."

Zhou Guanyu hoopt in het Audi-tijdperk te mogen aanblijven. Het contract van de Chinees loopt na dit jaar af, maar hij kan zich vinden in de woorden van Bottas. "Ik ben vanuit mijn kant blij dat de toekomst van het team geregeld is", zegt hij tegen Motorsport.com. "Ik heb gesproken met mensen om me heen, iedereen is positief. De afgelopen jaren waren niet mals voor het team doordat mensen weggingen of toetraden. Er kwamen veel nieuwe gezichten en teamleden. De toekomst van het team is duidelijker. Het zorgt ervoor dat wij als coureurs en engineers gemotiveerd raken om de auto elk jaar beter te maken. We gaan dit seizoen proberen om Alfa Romeo zo hoog mogelijk te laten eindigen. Daarnaast staan ons speciale races op bijvoorbeeld Monza te wachten. Het is een enorm historisch merk en een waar ik aan mijn F1-avontuur begon. Aan de andere kant denk ik dat het team [door Audi] alleen maar beter wordt. In de toekomst komen er wellicht meer nieuwe mensen. Het ziet ernaar uit dat Hinwil een mooie toekomst tegemoet gaat."

