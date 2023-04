Bottas kijkt met koffie en gin al verder dan F1-carrière

Valtteri Bottas is bezig aan zijn elfde seizoen in de Formule 1 en is daarmee één van de meest ervaren coureurs op de grid. Zijn huidige werkgever Alfa Romeo Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi. Bottas hoopt deel uit te maken van het F1-project van het Duitse merk en is dus voornemens nog jaren in de koningsklasse van de autosport te blijven. Desondanks kijkt hij ook naar de verdere toekomst.

Zo houdt Bottas zich tegenwoordig ook bezig met koffie en gin. “Enkele jaren geleden ben ik begonnen met andere dingen te onderzoeken. Het is belangrijk om een passie te hebben voor andere dingen na je carrière”, legt de tienvoudig Grand Prix-winnaar uit aan onder meer Motorsport.com. “Als je niets hebt, dan zou je na zo’n hectische sportieve periode een leegte kunnen voelen. Dus dat is zeker mijn gedachte hierachter.”

Maar ook nu, in de weekenden dat er geen Grand Prix is, vindt Bottas het leuk om zich bezig te houden met zijn koffie en gin. “Dat is ook belangrijk voor mij. Ik krijg vaak de vraag waar ik de tijd vandaan haal. Maar die tijd is er”, vervolgt Bottas. “We hebben vrije weekenden en ook al hebben we tussen de races door dagen in de simulator of voor de sponsoren, er is ook tijd voor jezelf. Voor mij is het belangrijk om de focus te verleggen. Als je daarna weer een raceweekend hebt, dan is dat ook verfrissend. Eerst ben ik bezig met mijn gin en dan race ik weer, dat is cool.”

Samenwerken met favoriete koffietent

Op het gebied van koffie heeft Bottas de handen ineengeslagen met ST. ALi en Kahiwa Coffee, koffiebranderijen uit respectievelijk Australië en Finland. Bottas is al een aantal jaar vaste gast bij ST. ALi. “Het is mijn favoriete ontbijt- en koffietent in Melbourne geworden. Dan leer je ook mensen kennen”, vertelt Bottas, die voor een sessie steevast een espresso drinkt in de pitbox, hoe de samenwerking is ontstaan. Hij is de schakel tussen ST. ALi en Kahiwa Coffee geworden.

“Ik heb het idee voorgelegd aan een Finse koffiebranderij, want het is ontzettend duur om ons product van Finland naar Australië te verschepen”, legt Bottas zijn gang naar de Australische koffiemarkt uit. “We zagen dat er online wel interesse is in deze bestellingen. We zagen echter ook dat veel mensen die het product al in hun winkelmandje hadden, uiteindelijk toch afhaakten bij het zien van de verzendkosten. Dit is nu een manier om de kennis van onze jongens en het merk zelf alsnog in Australië te krijgen.”