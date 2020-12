Bottas is mild voor zichzelf: "Geen ideaal weekend, natuurlijk"

Russell werd weliswaar achter Bottas negende, maar de jonge Brit kreeg wel alle lof voor zijn optreden in de auto van Lewis Hamilton. De bijval voedde de suggestie dat Russell vanaf 2022 wel eens de opvolger van Bottas zou kunnen zijn bij Mercedes.

Bottas zelf stond er na de race echter op dat hij – ondanks dat hij Russell aan het begin van de race voor moest laten gaan – wel degelijk op weg was om zijn gelegenheidsteamgenoot te achterhalen. “Ik wist dat in de eerste stint op de mediums de positie op de baan belangrijk zou zijn, dus het was natuurlijk jammer om die plek te verliezen. Maar na de bandenwissel [naar hard] kon ik het gat op Russell in een behoorlijk tempo verkleinen. Dus ik wist dat alles nog open zou zijn en het waarschijnlijk tot een goed gevecht zou komen.”

Bottas' hoop op de overwinning vervloog echter bij de tweede pitstop. Mercedes koos achter de safety car voor een dubbele bandenwissel van Russell en Bottas, maar door een communicatiefout belandden de mediums van de Fin op de auto van Russell. Het team besloot Bottas dan maar weer op zijn oude harde banden de baan op te sturen, en dat betekende het einde van zijn opmars.

Bottas zei na afloop dat hij er gedurende de race geen moment aan had gedacht dat hij door Russell verslagen kon worden, maar gaf toe dat het eindresultaat er niet best voor ‘m uitzag. “In de race probeerde ik er gewoon het beste van te maken, maar als je er nu op terugkijkt – en je weet verder niet wat er is gebeurd – dan zou je kunnen denken dat ik er als een lulletje rozenwater en dwaas uitzag. Dat is niet leuk.”

Toch wil Bottas van geen wijken weten. “Het was van mijn kant een slechte race, maar het is nu wel iets te makkelijk om te zeggen dat er een nieuw iemand is binnengekomen die de coureur die er al jaren zit heeft verslagen. De mensen die er wat meer van weten, weten ook hoe het eindresultaat had kunnen uitpakken. Maar het is geen ideaal weekend geweest, natuurlijk.”

