Het Grand Prix-weekend in Miami begon nochtans teleurstellend voor Valtteri Bottas. De Alfa Romeo-coureur crashte vrijdag in de eerste vrije training en miste daardoor de tweede oefensessie. Een dag later herpakte de Fin zich echter met de vijfde tijd in de kwalificatie. “Ik voelde me verplicht om het team terug te betalen met een goed resultaat”, glimlachte Bottas na afloop in gesprek met onder meer Motorsport.com. “We kunnen tevreden zijn over de manier waarop we ons hebben hersteld na vrijdag.”

“Op vrijdag hebben we veel tijd gemist, maar op zaterdag hadden we een goede derde training. Daarin hebben we ons gefocust op de prioriteiten en het voor elkaar krijgen van de afstelling. Daarna was het aan mij om het ritme te vinden, aangezien ik in vergelijking met de andere rijders een achterstand had goed te maken”, vervolgde Bottas. “Ik ben tevreden over hoe het is afgelopen. In Q3 heb ik mijn beste ronde van het weekend tot dusver gereden. Het was niet gemakkelijk, want in Q1 scheelde het weinig of ik lag eruit. Maar vervolgens heb ik mijn ritme gevonden en viel alles samen.”

De vijfde plek van Bottas werd uitgebreid gevierd in de pitbox van Alfa Romeo. “De sfeer in het team is geweldig”, zei de 32-jarige coureur uit Nastola daarover. “Toen mijn engineer op de radio kwam om me het resultaat te vertellen, hoorde ik iedereen op de achtergrond juichen in de garage. Alsof ik pole-position had gepakt.”

Bottas is overigens niet helemaal verrast door zijn vijfde tijd. “Vooraf dacht ik al dat we het hier best goed konden doen, gezien de lay-out van het circuit”, legde hij uit. “In de langzame bochten zijn we heel stabiel, daar hebben we goede downforce. Deze baan bevat één of twee snelle bochten. Dat is geen kracht van ons, dus daar moeten we nog aan werken. Maar op de rechte stukken zijn we ook best goed, daar zijn we redelijk efficiënt.”

