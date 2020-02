Bottas: Contractonderhandelingen voor 2020 vormden afleiding

De 30-jarige Bottas stapte in 2017 van Williams over naar Mercedes en moet het sindsdien bij de Zilverpijlen doen met éénjarige contracten. Vooral vorig jaar was er een hoop gedoe rondom het verlengen van die verbintenis. Mercedes liet openlijk weten Bottas misschien wel te willen vervangen door reservecoureur Esteban Ocon, maar het team koos uiteindelijk in augustus alsnog voor de Fin.

De nummer twee van het afgelopen WK zegt tegen Motorsport.com door die onderhandelingen wijzer te zijn geworden. “Het team en ik hebben geleerd van hoe we vorig jaar een en ander hebben afgehandeld. Er waren iets te veel onnodige gesprekken buiten het team, het had beter intern gehouden moeten worden. Dat had het allemaal wat makkelijker gemaakt.”

Bottas geeft toe dat het uitblijven van een nieuw contract invloed heeft gehad op zijn prestaties. “Als het maar voort blijft slepen tot in augustus, september dan wordt het echt een ding en vormt het een afleiding. Als we het een paar maanden eerder hadden kunnen regelen was het een stuk eenvoudiger geweest. We hebben ervan geleerd en hopen dat we het dit jaar wat eerder kunnen afronden. We hebben een goede relatie met Toto [Wolff] en iedereen binnen het team, dus als de tijd daar is dan kunnen we er openlijk over praten.”

Met medewerking van Luke Smith