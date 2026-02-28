FIA schrapt regel: dit jaar niet twee verplichte pitstops in Monaco

Omdat inhalen vrijwel onmogelijk is in de straten van Monte Carlo, kwam de FIA vorig jaar met de regel dat coureurs in de race minimaal drie bandensets moesten gebruiken en dwong hen daarmee tot een tweestopper. Dit moest leiden tot meer strategische opties en dus meer spanning, aangezien de Grand Prix van Monaco in voorgaande jaren steevast uitmondde in een saaie éénstopper en zo meer weg had van een optocht.

De regelwijziging had echter niet het beoogde effect; ook vorig jaar bood de krachtmeting in het prinsdom weinig vermaak aan de voorkant van het veld. In het middenveld lieten teams die twee auto's dicht bij elkaar hadden, zoals Racing Bulls en Williams, de achterste wagen zelfs langzaam rijden zodat de voorste auto een dusdanig grote voorsprong kon opbouwen dat deze zonder positieverlies een pitstop kon maken. Deze omstreden tactiek was na afloop onderwerp van gesprek, toch bleef de regel aanvankelijk gehandhaafd in het sportief reglement voor 2026. Dit tot verrassing van onder meer James Vowles van Williams, nota bene één van de betrokken teams bij eerder omschreven strategie.

Na verdere gesprekken is de regel uiteindelijk toch geschrapt. In de laatste versie van het sportief reglement, dat de World Motor Sport Council (WMSC) inmiddels heeft goedgekeurd, is deze bepaling over de banden voor de Grand Prix van Monaco verdwenen uit sectie B.

Extra minuut toegevoegd aan Q3

Als onderdeel van de laatste aanpassingen stemde de WMSC ook in met het toevoegen van een minuut aan Q3. De laatste shootout tussen de tien overgebleven auto's duurt nu dertien in plaats van twaalf minuten. Dit geldt voor alle kwalificaties.

Koelvest blijft toch optioneel

Tot slot heeft de FIA het plan omtrent het verplicht dragen van een koelvest bij extreme hitte laten vallen. De autosportfederatie gaf vorig jaar bij de Grand Prix van Singapore voor het eerst een ‘Heat Hazard’-waarschuwing. Deze wordt gegeven voor weekenden waarin het minimaal 31 graden Celsius wordt.

De coureurs konden er afgelopen seizoen nog voor kiezen om het zware vest niet te dragen, al moesten zij dan wel extra ballast meenemen. Voor 2026 wilde de FIA het koelvest verplicht stellen bij extreme hitte, maar niet alle rijders konden zich daarin vinden. Zij toonden zich niet enthousiast over de effectiviteit en het comfort van het pak. De FIA komt hen nu tegemoet door het koelvest alsnog optioneel te houden.

Wel moet een coureur die ervoor kiest geen koelvest te dragen nog steeds 500 gram extra ballast meenemen om ervoor te zorgen dat hij geen voordeel behaalt door voor deze aanpak te kiezen. Die ballast mag alleen in de cockpit worden geplaatst om te voorkomen dat teams in de afstelling nog een voordeel kunnen behalen door deze ballast elders te plaatsen.