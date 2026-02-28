Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP
GP van Thailand
Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole

Moto2
Buriram
Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

De compressieratio in de Formule 1 wordt vanaf 1 juni in zowel warme als koude omstandigheden getest. Vanaf 2027 volgt er alleen nog maar een test bij een bedrijfstemperatuur van de motor van 130 graden.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 is het vooral over de compressieverhouding gegaan. Het is simpel gezegd de verhouding tussen het volume van de cilinder als de zuiger onderaan staat en het volume als de zuiger bovenaan staat. Onder het vorige reglement was die verhouding nog 18:1, maar in de nieuwe regels voor 2026 is de zogenaamde ratio teruggebracht tot 16:1 - onder meer om het toegankelijker te maken voor nieuwkomers en eveneens door de volledig duurzame brandstoffen.

Concurrenten hebben er afgelopen winter echter lucht van gekregen dat Mercedes bij statische tests voldoet aan de compressielimiet van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere verhouding kan halen. Audi, Ferrari en Honda stuurden daarop gezamenlijk een brief naar de FIA, maar de federatie leek na een eerste meeting van technische experts op 22 januari nog niet direct van plan om in te grijpen. Gaandeweg is de politieke situatie echter veranderd.

Al vanaf 1 juni in plaats van 1 augustus

Uiteindelijk is de federatie overgegaan tot een evote, oftewel een online stemming in de Power Unit Advisory Committee - waarbij een supermeerderheid van vier van de vijf motorfabrikanten, plus de FIA en FOM nodig was. Het idee dat op tafel lag, ging in eerste instantie nog om 1 augustus. Vanaf die datum zou er een dubbele test van alle interne verbrandingsmotoren moeten plaatsvinden: eentje bij buitentemperatuur en eentje bij een motortemperatuur van 130 graden Celsius. Nadien is de datum van invoering echter naar voren gehaald. Afgaande op het nieuwe voorstel gaat de verandering niet vanaf 1 augustus, maar al vanaf 1 juni in, en precies dat voorstel is inmiddels aangenomen.

In een statement laat de FIA weten: "Er is veel energie gestoken in het vinden van een oplossing voor het vraagstuk over de compressieverhouding. Deze parameter, die een belangrijke doelstelling van deze reglementen vormde om nieuwkomers voor de sport aan te trekken, is dit jaar beperkt tot 16:1, gemeten bij koude omstandigheden. De FIA heeft gewerkt aan een compromis waarbij de compressieverhouding vanaf 1 juni 2026 zowel in warme als ook koude omstandigheden wordt gecontroleerd, en vanaf 2027 alleen nog maar bij de bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius."

Voorstel ook gesteund door Mercedes?

De FIA laat weten dat deze verandering ‘unaniem’ is goedgekeurd door de PUAC, wat impliceert dat Mercedes er eveneens mee heeft ingestemd. Dat klinkt zeer opmerkelijk, maar Toto Wolff sorteerde daar in Bahrein al een beetje op voor door te zeggen dat een dubbele test – dus ook nog altijd bij koude omstandigheden – een compromis vormt waar Mercedes mee zou kunnen leven. Dit voorkomt namelijk ook trucjes van rivaliserende fabrikanten precies de andere kant op: die bij bedrijfstemperatuur 16:1 halen, maar in koude omstandigheden een hogere ratio zouden hebben. Ook dat is hiermee – in ieder geval voor dit seizoen – in de kiem gesmoord, waardoor het een schoolvoorbeeld van een compromis is.

De FIA wilde de hele compressieratio-discussie voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne de kop indrukken, aangezien het niet de start van het seizoen moet overschaduwen. Wat betreft de overige zorgen over het nieuwe reglement, herhaalt de FIA nog maar eens de eerste races aan te willen kijken. De federatie wil niet halsoverkop ingrijpen met bijvoorbeeld de superclipping of de toegestane deployment in de race, alvorens het in Australië het daadwerkelijke beeld heeft gezien.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege
Vorig artikel Vandoorne snapt kritiek Verstappen op F1-auto's: "Bijna doctoraat nodig om te begrijpen"

Beste reacties

Meer van
Ronald Vording

Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari
Meer van
Mercedes

Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Formule 1
Formule 1
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Bekijk meer