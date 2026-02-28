Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes
De compressieratio in de Formule 1 wordt vanaf 1 juni in zowel warme als koude omstandigheden getest. Vanaf 2027 volgt er alleen nog maar een test bij een bedrijfstemperatuur van de motor van 130 graden.
In aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 is het vooral over de compressieverhouding gegaan. Het is simpel gezegd de verhouding tussen het volume van de cilinder als de zuiger onderaan staat en het volume als de zuiger bovenaan staat. Onder het vorige reglement was die verhouding nog 18:1, maar in de nieuwe regels voor 2026 is de zogenaamde ratio teruggebracht tot 16:1 - onder meer om het toegankelijker te maken voor nieuwkomers en eveneens door de volledig duurzame brandstoffen.
Concurrenten hebben er afgelopen winter echter lucht van gekregen dat Mercedes bij statische tests voldoet aan de compressielimiet van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere verhouding kan halen. Audi, Ferrari en Honda stuurden daarop gezamenlijk een brief naar de FIA, maar de federatie leek na een eerste meeting van technische experts op 22 januari nog niet direct van plan om in te grijpen. Gaandeweg is de politieke situatie echter veranderd.
Al vanaf 1 juni in plaats van 1 augustus
Uiteindelijk is de federatie overgegaan tot een evote, oftewel een online stemming in de Power Unit Advisory Committee - waarbij een supermeerderheid van vier van de vijf motorfabrikanten, plus de FIA en FOM nodig was. Het idee dat op tafel lag, ging in eerste instantie nog om 1 augustus. Vanaf die datum zou er een dubbele test van alle interne verbrandingsmotoren moeten plaatsvinden: eentje bij buitentemperatuur en eentje bij een motortemperatuur van 130 graden Celsius. Nadien is de datum van invoering echter naar voren gehaald. Afgaande op het nieuwe voorstel gaat de verandering niet vanaf 1 augustus, maar al vanaf 1 juni in, en precies dat voorstel is inmiddels aangenomen.
In een statement laat de FIA weten: "Er is veel energie gestoken in het vinden van een oplossing voor het vraagstuk over de compressieverhouding. Deze parameter, die een belangrijke doelstelling van deze reglementen vormde om nieuwkomers voor de sport aan te trekken, is dit jaar beperkt tot 16:1, gemeten bij koude omstandigheden. De FIA heeft gewerkt aan een compromis waarbij de compressieverhouding vanaf 1 juni 2026 zowel in warme als ook koude omstandigheden wordt gecontroleerd, en vanaf 2027 alleen nog maar bij de bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius."
Voorstel ook gesteund door Mercedes?
De FIA laat weten dat deze verandering ‘unaniem’ is goedgekeurd door de PUAC, wat impliceert dat Mercedes er eveneens mee heeft ingestemd. Dat klinkt zeer opmerkelijk, maar Toto Wolff sorteerde daar in Bahrein al een beetje op voor door te zeggen dat een dubbele test – dus ook nog altijd bij koude omstandigheden – een compromis vormt waar Mercedes mee zou kunnen leven. Dit voorkomt namelijk ook trucjes van rivaliserende fabrikanten precies de andere kant op: die bij bedrijfstemperatuur 16:1 halen, maar in koude omstandigheden een hogere ratio zouden hebben. Ook dat is hiermee – in ieder geval voor dit seizoen – in de kiem gesmoord, waardoor het een schoolvoorbeeld van een compromis is.
De FIA wilde de hele compressieratio-discussie voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne de kop indrukken, aangezien het niet de start van het seizoen moet overschaduwen. Wat betreft de overige zorgen over het nieuwe reglement, herhaalt de FIA nog maar eens de eerste races aan te willen kijken. De federatie wil niet halsoverkop ingrijpen met bijvoorbeeld de superclipping of de toegestane deployment in de race, alvorens het in Australië het daadwerkelijke beeld heeft gezien.
