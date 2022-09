Op 22 oktober 2006 kwam het Formule 1-seizoen van dat jaar ten einde in Brazilië, waarbij Fernando Alonso Michael Schumacher aftroefde en zijn wereldtitel prolongeerde. In die race stonden er met Robert Doornbos en Christijan Albers ook twee Nederlanders op de grid. Ze finishten op het Autodromo José Carlos Pace als respectievelijk twaalfde en veertiende, op een ronde achterstand van winnaar Felipe Massa.

Albers was in 2006 één van de vaste coureurs van Spyker, dat Midland in de loop van het jaar had overgenomen, naast de Portugees Tiago Monteiro. Doornbos verving in dat seizoen Christian Klien bij Red Bull Racing voor de laatste drie races naast David Coulthard. Een jaar eerder, in 2005, waren Albers en Doornbos al teamgenoten bij Minardi (foto) voor de laatste acht wedstrijden van het jaar. Albers reed dat hele jaar voor Minardi, Doornbos debuteerde in Duitsland als opvolger van de aan de kant gezette Patrick Friesacher.

Na 2006 gebeurde het niet meer dat er twee Nederlanders actief waren in dezelfde Formule 1-race. In 2015 had dat overigens niet veel gescheeld. Max Verstappen maakte dat jaar bij Toro Rosso zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, terwijl Giedo van der Garde een geldig racecontract had bij Sauber. Desondanks namen, na een lange juridische strijd, dat jaar Marcus Ericsson en Felipe Nasr plaats in de Sauber en bleef Van der Garde aan de kant.

De Vries is de zestiende Nederlander die deelneemt aan een Formule 1-race, na Jan Flinterman, Dries van der Lof, Ben Pon, Carel Godin de Beaufort, Gijs van Lennep, Roelof Wunderink, Boy Hayje, Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Huub Rothengatter, Jos Verstappen, Albers, Doornbos, Van der Garde en Max Verstappen.