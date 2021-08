Tussenrapport Nicholas Latifi: Toch iets meer dan een paydriver?

Nicholas Latifi in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 15

Aantal WK-punten: 6

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 14de plaats (Emilia-Romagna)

Beste resultaat: 7e plaats (Oostenrijk)

Rapportcijfer: 6,3

Had Nicholas Latifi voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2021 verteld dat hij in de zomerstop P15 zou bezetten en de Canadees had er meteen voor getekend. Al helemaal als dat gepaard zou gaan met zes WK-punten. Het lag namelijk om meerdere redenen namelijk niet in de lijn der verwachting dat Latifi überhaupt zou scoren. Om te beginnen bungelde Williams kansloos onderaan en leek er voor een puntenfinish in de eerste seizoenshelft een godswonder nodig. Dat wonder geschiedde in de tumultueuze GP van Hongarije, al moet ook gezegd dat Williams door de eigen progressie eindelijk in staat was om zo'n buitenkansje te benutten.

Tweede reden waarom een puntenfinish niet meteen voor de hand lag, is dat Latifi in zijn eerste Formule 1-seizoen niet bepaald een hoogvlieger is gebleken. De runner-up van de Formule 2-jaargang 2019 is vaak afgeschilderd als paydriver en, laten we eerlijk zijn, geheel ten onrechte is dat niet. Zo heeft zijn vader op meerdere manieren een behoorlijke financiële vinger in de pap bij Williams en heeft zoonlief zijn zitje daar voor het overgrote deel aan te danken. De kampioen van dat F2-seizoen, Nyck de Vries, moest zijn heil immers elders zoeken en moet nu via een omweg alsnog hopen op een kans in de Formule 1. Goed in de slappe was zitten heeft voor Latifi het verschil gemaakt.

Toch zit er wel vooruitgang in de zaak bij hem. Zo heeft Latifi voorafgaand aan dit seizoen laten weten dat hij vooral zijn kwalificaties wilde verbeteren. In de eerste maanden van dit jaar heeft de Williams-piloot de daad deels bij het woord gevoegd. Russell verslaan op een zaterdag is nog altijd een brug te ver, maar hij heeft zijn gemiddelde achterstand wel gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Dat hij het hoofd in de chaotische Grand Prix van Hongarije koel hield, Russell daarin voor wist te blijven en uiteindelijk met P7 huiswaarts keerde, zegt ook wel iets over de doorgemaakte ontwikkeling. Latifi wordt voorzichtig en met kleine stapjes iets beter. Van de buitencategorie is hij niet en zal hij ook nooit worden, maar de Canadees slaat niet langer een modderfiguur en verdient zeker een voldoende voor de eerste elf raceweekenden.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 7,0