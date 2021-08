Tussenrapport Max Verstappen: Bezig aan een titelwaardig seizoen

Max Verstappen in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 2

Aantal WK-punten: 187

Aantal overwinningen: 5

Beste startplaats: pole-position (Bahrein, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk, Groot-Brittannië)

Beste resultaat: overwinning (Emilia-Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken, Oostenrijk)

Rapportcijfer: 9,3

Max Verstappen mag dan weinig hebben met rapportcijfers - hij had een hekel aan school - van de redactie van Motorsport.com heeft hij van alle coureurs de beste beoordeling gekregen voor zijn verrichtingen tijdens de eerste seizoenshelft: een 9,3. De Nederlander heeft het dan ook fenomenaal gedaan tijdens het eerste deel van het jaar. Zonder de incidenten in Engeland en Hongarije zou hij momenteel fier aan kop zijn gegaan in het wereldkampioenschap. Een botsing met Lewis Hamilton in de eerste ronde op Silverstone en een bowlende Valtteri Bottas bij de start in Boedapest zorgden er echter voor dat hij nu de tweede plek bezet in de tussenstand en acht punten achter staat op zijn Britse opponent.

Dat Verstappen klaar was om voor de titel te vechten, wisten we echter al even. In 2019 wist hij immers nagenoeg elke race het maximale eruit te halen. Het leek louter nog een kwestie van het juiste materiaal. En dat lijkt er dit jaar te zijn met de meer stabiele RB16B en vernieuwde Honda-motor. In Bahrein trapte Verstappen het seizoen af met een pole-position, waarna hij in de race op strategie geklopt werd door Lewis Hamilton. In de Grand Prix van Emilia-Romagna startte hij als derde, maar greep hij bij de start brutaal de leiding door Hamilton bij de eerste bocht geen centimeter ruimte te geven. De eerste zege van het jaar was daarmee een feit. Nadat Hamilton in Portugal en Spanje aan het langste eind had getrokken, was het nota bene in Monaco - een plek waar Verstappen de afgelopen jaren niet bepaald veel geluk had - waar de Red Bull-coureur voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de koppositie in het kampioenschap veroverde door de race te winnen, terwijl de Brit niet verder kwam de zevende plek.

Verstappen leek ook in Azerbeidzjan op weg naar de overwinning, maar een falende Pirelli-band gooide roet in het eten. De Nederlander beleefde een zware crash op het lange rechte stuk van Baku, maar stapte ongedeerd uit en bleef aan de leiding in het WK doordat Hamilton zich bij de herstart compleet verslikte in de eerste bocht. Verstappen sloeg terug met een overwinning in Frankrijk en won vervolgens ook de beide races op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waarbij het ene optreden nog dominanter was dan het andere. De hattrick betekende dat Verstappen na negen races maar liefst 32 punten voor stond op Hamilton.

Maar toen kwam de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op Silverstone werd voor het eerst geëxperimenteerd met een sprintrace op zaterdag. Verstappen vertrok als tweede, maar wist Hamilton bij de start te verschalken en zo de pole te pakken voor de hoofdrace. Wat er op zondag gebeurde, is bekend. De crash van Verstappen was angstaanjagend en de feestvreugde bij Hamilton vreselijk om naar te kijken, maar het moment in Copse was ook historisch in de zin van dat de twee beste coureurs ter wereld elkaar volledig tot het uiterste dwongen in een van de snelste bochten op de F1-kalender. Beelden van de botsing zullen er in de toekomst nog vaak bij worden gepakt, wanneer het over epische titelgevechten in de Formule 1 gaat. Vergelijkbaar met de clash tussen Ayrton Senna en Alain Prost in de Japanse Grand Prix van '89.

In de Grand Prix van Hongarije liep Verstappen met dank aan een miskleun van Valtteri Bottas zware schade op bij de eerste bocht, maar sleepte de Nederlander met een halve vloer alsnog twee punten in de wacht, punten die aan het einde van het jaar wel eens cruciaal kunnen zijn, gezien de kleine verschillen tussen Red Bull en Mercedes dit jaar. Kijkend naar de eerste seizoenshelft als geheel kunnen we wel stellen dat Verstappen subliem heeft gereden. Alleen in Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Hongarije was er geen eerste of tweede plaats, maar de redenen daarvoor zijn hierboven genoemd. Mocht Verstappen net zo sterk presteren in de tweede seizoenshelft, dan zou een wereldtitel in 2021 zeker niet misstaan.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 9,0 Ronald Vording 9,0 Koen Sniekers 9,5 Mike Mulder 9,5 Bjorn Smit 9,5