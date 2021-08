Tussenrapport Lance Stroll: Kleurloos in de schaduw van Vettel

Lance Stroll in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 14

Aantal WK-punten: 18

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 10e plaats (Bahrein, Emilia-Romagna, Stiermarken & Oostenrijk)

Beste resultaat: 8e plaats (Emilia-Romagna, Monaco, Stiermarken & Groot-Brittannië)

Rapportcijfer: 6,3

Lance Stroll finishte in de eerste seizoenshelft vaker voor zijn nieuwe teamgenoot Sebastian Vettel dan omgekeerd (in de races waar beide Aston Martin-coureurs de finish haalden), maar toch is het de Duitser die halverwege het seizoen flink wat meer punten achter zijn naam heeft staan. Ondanks het verliezen van zijn tweede plek in Hongarije staat de teller bij Vettel op 30, waar Stroll tot dusver genoegen moet nemen met 18 punten.

De 22-jarige Stroll is inmiddels alweer bezig aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1, en zal gezien de investeringen van papa Lawrence ook nog wel even actief blijven op het hoogste niveau. In zijn beginjaren was Stroll een beetje de Nikita Mazepin van het veld en was hij met te veel fouten en crashes regelmatig het lachertje. Die reputatie wist hij langzaam van zich af te schudden en er moet gezegd worden dat de Canadees tegenwoordig niet al te vaak meer te betrappen valt op een fout, maar eigenlijk gewoon redelijk steady presteert.

Het is dan ook bijzonder jammer dat Stroll vlak voor de zomerstop de opgebouwde goodwill met één actie weer volledig om zeep hielp. De Canadees nam in Hongarije veel te veel risico bij de start en toen hij zijn fout eenmaal had ingezien besloot hij ook nog eens rechtsaf het gras op te sturen, waardoor een botsing met een andere coureur onvermijdelijk was. Charles Leclerc werd het onfortuinlijke doelwit van de AMR21 van Stroll, wat voor beide coureurs een vroegtijdig einde van de race betekende. De coureur uit Montréal mag Valtteri Bottas wel dankbaar zijn, want het was de Fin die na afloop met zijn potje kegelen de meeste kritiek over zich heen kreeg terwijl de fout van Stroll eigenlijk nog veel lomper was.

Het is vooral zonde, want in het verleden was Stroll in wisselvallige weersomstandigheden vaak juist een van de uitblinkers. Het leverde hem op Monza zijn tot dusver enige pole-position op, terwijl hij een paar podiumfinishes ook te danken heeft aan het feit dat hij in gekke races vaak zijn kans weet te grijpen.

Die laatste rol heeft dit jaar teamgenoot Sebastian Vettel op zich genomen, die in Baku en Hongarije uitstekend profiteerde van de chaos en de AMR21 zo twee keer naar het podium stuurde. Vettel heeft het dan ook vooral aan zijn tweede plek in Baku te danken dat niet Stroll, maar de Duitser halverwege de meeste punten heeft gescoord. In diezelfde race in Azerbeidzjan werd Stroll net als Max Verstappen slachtoffer van een klapband op hoge snelheid. Op Hongarije en Baku na heeft de coureur in alle andere races dit seizoen nog de finish gehaald. Het leverde hem zes keer een puntenfinish op, maar meer dan vier achtste plaatsen zat er dit jaar nog niet in.

Terwijl Vettel met zijn podiumplaatsen en acties naast de baan de show steelt bij Aston Martin, kent Stroll tot dusver een vrij onzichtbaar seizoen. De enige die hem echt uit de schaduw van zijn teamgenoot liet treden in de eerste seizoenshelft was de regisseur van de Grand Prix van Monaco. Livebeelden van een gevecht tussen Vettel en Gasly die wiel-aan-wiel richting Casino blazen? Nee joh, een herhaling van Stroll die de chicane mist is veel spectaculairder…

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 6,5 Bjorn Smit 6,5