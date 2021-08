Tussenrapport Fernando Alonso: De oude vos kan het nog

Fernando Alonso in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 11

Aantal WK-punten: 38

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 8e plaats (Azerbeidzjan)

Beste resultaat: 4e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 7,3

Na twee jaar wat anders te hebben uitgeprobeerd in onder andere het FIA World Endurance Championship en de Dakar Rally, keerde Fernando Alonso dit jaar weer terug in de Formule 1. De Spanjaard deed dat op het vertrouwde nest in Enstone, waar het team van Renault inmiddels was omgedoopt tot Alpine. Met zijn 39 jaar vroegen velen zich af wat Alonso nog te zoeken had in de Formule 1 en of de tweevoudig wereldkampioen niet beter zijn stoeltje kon afstaan aan jong talent. Een half jaar later heeft de Spanjaard een groot deel van de critici de mond gesnoerd.

De comeback van Alonso begon met een uitvalbeurt in Bahrein, waar een ronddwalend boterhamzakje de Spanjaard de das om deed. In de tien races die daarop volgden haalde Alonso echter elke keer nog de finish, waarvan er slechts twee buiten de punten werden afgesloten. Alonso kende net als een aantal coureurs die in de winter van team waren gewisseld een wat moeizame start van het seizoen, maar eenmaal op stoom wist de coureur uit Oviedo prima te presteren. Aan het begin van het seizoen was het nog teamgenoot Esteban Ocon die voor de resultaten zorgde bij Alpine, maar toen de Fransman halverwege de seizoenshelft plots alle snelheid verloren leek te hebben was het Alonso die de boventoon voerde.

Na een chassiswissel kreeg ook Ocon weer de smaak te pakken, maar toch is het sindsdien vooral Alonso die de snellere van de twee is gebleken. De Spanjaard is daarnaast nauwelijks op een foutje te betrappen. In Hongarije scoorde hij zijn zesde puntenfinish op rij, waarmee Alonso van alle coureurs momenteel de langste reeks puntenfinishes achter zijn naam heeft staan.

Op de Hungaroring wist Ocon tijdens de kwalificatie voor het eerst weer eens nipt af te rekenen met zijn ervaren teamgenoot. Het leverde de Fransman net dat beetje voordeel op bij de start, de rest is geschiedenis. Ondanks de zege van Ocon in Hongarije was het na afloop vooral Alonso die lof oogstte. Door tien ronden in de weg te rijden van zijn oude rivaal Lewis Hamilton had Alonso namelijk een belangrijk aandeel in de zege van Ocon. Met zijn uitstekende verdedigingswerk maakte Alonso daarnaast maar weer eens duidelijk dat een oude vos wellicht wel zijn haren, maar nooit zijn streken verliest. Dankzij die overwinning die halverwege het seizoen één puntje meer bij elkaar heeft weten te sprokkelen dan Alonso. In het onderlinge kwalificatieduel staat het echter 6-5 in het voordeel van de Spanjaard.

Vlak voor de zomerstop vierde Alonso zijn 40ste verjaardag, maar de Spanjaard voelt zich nog altijd 25. Het belooft veel voor de tweede seizoenshelft nu Alonso weer op stoom lijkt, maar nog meer voor volgend seizoen. De tweevoudig wereldkampioen maakte vorig jaar namelijk al duidelijk dat alle ogen op 2022 zijn gericht. Alles wat daar voor die tijd nog bij komt, is alleen maar bonus.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 7,5