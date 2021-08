Tussenrapport AlphaTauri: Consolideren, gewenste stap blijft nog uit

AlphaTauri in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 7,1

Toen het eind vorig jaar over het zitje naast Max Verstappen ging en Pierre Gasly zichzelf profileerde, kwamen zowel Christian Horner als Franz Tost steeds met de volgende woorden: "AlphaTauri is niet langer een opleidingsteam van Red Bull, maar steeds meer een zusterteam. Daar horen eigen doelen en ambities bij, net als een ervaren coureur." Die ervaren coureur luistert natuurlijk naar de naam Gasly, al zijn die eigen doelen en ambities hier nog belangrijker.

Helmut Marko ziet het tweede Red Bull-team namelijk dolgraag opklimmen in de pikorde, idealiter naar de subtop waar McLaren en Ferrari momenteel bivakkeren. Het geïntroduceerde budgetplafond moet daarbij helpen. Aan geld immers geen gebrek bij het energiedrankenmerk en dus kan dit jaar ook AlphaTauri tegen het maximaal toegestane kostenplaatje van 145 miljoen dollar aan werken. Het biedt kansen om een stap voorwaarts te zetten, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het daarbij vooral wachten blijkt op het nieuwe reglement van 2022.

Dit jaar heeft AlphaTauri die gewenste stap namelijk nog niet kunnen zetten. Na elf krachtmetingen staat het team op een zesde plek bij de constructeurs, 95 punten achter de formaties waar begin dit seizoen nog over is gesproken door Marko (Ferrari en McLaren). Het verklaart waarom Tost zijn eigen formatie 'slechts' een 5 geeft voor de eerste maanden van dit jaar. "Ik zou zeggen: een 5 ja, dat houdt in dat er nog 50 procent te verbeteren valt."

Het geeft aan dat de Oostenrijkse teambaas niet volledig tevreden is, al valt een beoordeling van een 5 behoorlijk streng te noemen voor zijn eigen manschappen. Zo heeft Gasly in maar liefst acht van de elf races punten gescoord en is dat in het zeer competitieve middenveld nog helemaal geen sinecure. De cijfers van Yuki Tsunoda zijn natuurlijk een stuk minder, al valt dat bij een rookie ook te verwachten. Al met al is de gehoopte gewenste stap voorwaarts nog uitgebleven, maar lijkt AlphaTauri de boel wel aardig te consolideren. Nog belangrijker is wat er achter de schermen gebeurt. Dat bepaalt namelijk of die stap voorwaarts volgend jaar wel haalbaar is, een kickstart onder het nieuwe technische reglement is daarbij goud waard.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 6,5