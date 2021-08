Tost geeft AlphaTauri een 5 voor eerste helft F1-seizoen 2021

Halfweg het seizoen staat AlphaTauri op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De formatie stond lange tijd solide op de vijfde stek, maar de 37 punten van rivaal Alpine in de Grand Prix van Hongarije zorgden ervoor dat het team uit Faenza een plekje zakte. Met name Pierre Gasly presteerde sterk met acht top-zes kwalificaties en een podium in Baku. Zijn onervaren teamgenoot Yuki Tsunoda deed het met achttien punten ook niet onverdienstelijk.

Toch is teambaas Franz Tost kritisch op zijn manschappen. Op de vraag om zijn team een cijfer te geven voor de eerste seizoenshelft, zei hij: “Het zit in het midden. Ik zou zeggen: een 5. Een 5 van 10 houdt in dat er nog 50 procent te verbeteren valt. We hebben een aantal zeer goede races gehad, wat hoogtepunten. Als ik over het algemeen naar de start van het seizoen kijk waren we zeer competitief. Over de laatste races ben ik niet zo tevreden, daar scoorden we maar een paar punten. En dat was niet genoeg. Het is een stevig gevecht. We hebben zeer sterke teams om ons heen, met Aston Martin en Alpine, en we moeten alle stukjes in elkaar laten vallen om op die vijfde plaats te eindigen.”

Gasly is met zijn vijftig punten verantwoordelijk voor de grootste oogst van het team uit Faenza maar Tost is ook blij met de prestaties van nieuwkomer Tsunoda. De Japanner moet echter wel constanter gaan presteren, zo stelt de Oostenrijker vast: “Zolang we voor Aston Martin en Alpine staan is het prima. Dan maakt het mij niet uit wie dat doet. Pierre doet het fantastisch. Hij rijdt echt op een zeer, zeer hoog niveau en toont de potentie van de wagen. We hebben het potentieel om vijfde te eindigen in het constructeurskampioenschap. Maar je moet het wel op de rit krijgen. Yuki is een rookie en de Formule 1 is heden ten dage ontzettend professioneel. De sport is van een zeer hoog niveau, ook op technisch vlak. Voor jonge rijders is het een grote uitdaging om in de Formule 1 actief te zijn en succesvol te worden. Dat wordt door de buitenwereld nog wel onderschat. We moeten jonge rijders de tijd geven. Je kunt niet verwachten dat iemand vanuit een andere klasse instapt, foutloos rijdt en direct succesvol is. Om succesvol te worden in de Formule 1 moet je heel, heel erg hard werken en gedisciplineerd zijn. Dat moeten jonge rijders ook leren. We zijn op de goede weg met Yuki. Hij leert snel en soms is hij gewoon iets te gemotiveerd.”