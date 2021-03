Wolff over budgetplafond: "Geld niet altijd garantie voor succes"

Een van die power houses is Mercedes, dat sinds de invoering van het hybride motorreglement in 2014 de Formule 1 heeft kunnen domineren door er enorme bedragen tegen aan te gooien. Je zou zeggen dat het team uit Brackley dan ook het felst gekant was tegen de invoering van een maximum budget. Toch ziet teambaas Toto Wolff het budgetplafond niet als een hindernis voor zijn stal, maar juist als een kans om nog sterker te worden. “Presteren in de Formule 1 heeft niet alleen met geld te maken. Je kunt het meeste geld hebben, maar niet presteren zoals het zou moeten. Daar hebben we in het verleden voorbeelden genoeg van gezien.”

Een van de belangrijkste voordelen van een groot budget is dat er veel geld en personeel beschikbaar is om breed onderzoek te doen. Zo werd in het verleden door de grotere teams vaak in meerdere groepen aan één en hetzelfde probleem gewerkt waarbij dan uiteindelijk voor de beste oplossing kon worden gekozen en de mindere oplossingen werden verworpen. Voortaan is het echter zo dat de teams veel meer discipline zullen moeten opbrengen om hun geld echt alleen uit te geven op die terreinen waar ook echt het verschil gemaakt kan worden.

Cruciaal daarbij is dat het budgetplafond wordt geïntroduceerd in het jaar dat de teams volop aan de slag moeten met de gloednieuwe wagens van 2022. De stallen hebben tot 31 december jongstleden al zonder financiële beperkingen aan die auto’s kunnen werken, maar die werkzaamheden waren beperkt tot de mechanische kant. Aerodynamisch onderzoek – waar met het gebruik van de windtunnel en CFD (computational fluid dynamics) de echte kosten zitten – was tot 1 januari van dit jaar verboden.

En dus is het voordeel dat de grote teams het afgelopen jaar nog hadden, voorbij. Alle teams zullen hun ‘beperkte’ budget dit jaar moeten verdelen over de lopende race-operatie en het ontwikkelen van die nieuwe wagen. “Het is een vraag waarvoor we elk jaar weer een oplossing moeten vinden”, legt Wolff uit. “Hoe breng je de ontwikkelingstijd die je nog in de huidige auto wilt steken in evenwicht met de tijd die je voor de auto van volgend jaar wilt gebruiken? Voor 2022 wordt die vraag nog belangrijker, vanwege de omvang van de veranderingen. Er zullen teams zijn die zich al vroeg op 2022 zullen richten, en andere teams die juist grote mogelijkheden zien voor het wereldkampioenschap van dit jaar en daar hun energie in zullen steken. Voor ons zal het cruciaal zijn om de juiste balans te vinden. Dat is elke week onderwerp van discussie.”

Harde keuzes

Een andere discussie die vooral bij de grotere teams speelt is wat te doen met overtallig personeel. De verlaging van het budget van 145 miljoen dollar (dit jaar) naar 140 miljoen dollar in 2022, en vervolgens naar 135 miljoen dollar in 2023, zal ongetwijfeld betekenen dat er bij de grotere teams banen verdwijnen. Ondanks dat dit soms om harde keuzes vraagt, is Wolff er van overtuigd dat een beperking van de uitgaven uitermate belangrijk is. “Omdat de kosten de afgelopen 10 tot 15 jaar zijn geëscaleerd, en het onhoudbaar werd. Het is soms heel pijnlijk omdat al je processen uiteindelijk moeten worden aangepast om efficiënter te werken, maar we houden van die uitdaging. Ik denk dat we in een goede positie zitten om het maximale te halen uit de beperkte middelen die beschikbaar zijn.”