Waar het Formule 1-team van Mercedes aan het begin van 2023 nog de hoop had om het Red Bull Racing moeilijk te maken, moest het team het doen met een strijd om de tweede plek met Ferrari in het constructeurskampioenschap. Uiteindelijk werd die positie ten faveure van de Italiaanse tegenstander nipt binnengesleept, maar geheel tevreden is de ambitieuze Mercedes-teambaas Toto Wolff er niet mee. De Oostenrijker verklaart in een terugblik op de socialmedia-kanalen van de renstal dat hij zelfs even overwoog om P2 te laten schieten en gebruik te maken van het voordeel in windtunneltijd dat een derde plek met zich meebrengt, maar dat om een andere reden toch de tweede plek het doel werd. "Er is een financiële component voor het personeel op het gebied van bonussen aan verbonden", noemt de teambaas.

Toch ontkent Wolff niet dat het voor hem vooraf aan het seizoen niet echt uit had gemaakt op welke positie zijn team terecht zou komen als P1 niet haalbaar bleek. "Als je het mij aan het begin van het jaar had gevraagd of we tweede of derde wilde worden, dan had ik gezegd dat dat niet relevant is", noemt de 51-jarige Oostenrijker. "Het sportieve voordeel is dat je meer windtunneltijd krijgt als je derde wordt, namelijk zeven procent." Uiteindelijk viel dat idee dus weg vanwege de bonussen die het personeel krijgt. "Ik moet samen met het senior management voor de mensen zorgen. Daarom is dat een belangrijke factor, ondanks dat het puur op sportief gebied niet zo heel relevant is." Ook het idee van het verslaan van een concurrent klonk Wolff in alle eerlijkheid goed in de oren. "Het gaat dan ook om een prestigestrijd met Ferrari. Je hebt dan een betere plek in de pitstraat."

Achteraf is de Mercedes-teambaas ook wel blij met de keuze om toch P2 te grijpen. "Toen we die avond tweede werden, voelde dat wel heel goed", vertelt een eerlijke Wolff. "Ik had dat gevoel niet verwacht. Zoals je kon zien, was het een boost voor ons moraal en voelde je de emoties in het team. Dat was heel belangrijk."