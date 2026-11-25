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Formule 1

Top 10 F1-auto's van de jaren 1990

De jaren 1990 waren een enorm decennium in F1 - zowel in goede als in slechte zin

Kevin Turner

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 15:45

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Autosport



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De jaren 90 brachten grote veranderingen in de Formule 1. Alain Prost en Ayrton Senna waren aanvankelijk de maatstaf, terwijl Michael Schumacher en Mika Häkkinen tegen het einde van het decennium streden om de suprematie. McLaren begon en eindigde deze periode aan de top, met Williams dat tussendoor vaak het tempo bepaalde, terwijl Benetton uitgroeide tot een toonaangevende kracht.

Ondanks verschillende titeluitdagingen en grote interne veranderingen beleefde Ferrari een frustrerende periode. Er waren ook belangrijke ontwikkelingen in de reglementen, waarvan veel voortkwamen uit de tragische gebeurtenissen tijdens het Grand Prix-weekend van San Marino in 1994, waarbij zowel Roland Ratzenberger als Senna om het leven kwamen. Het waren de eerste dodelijke ongevallen van coureurs tijdens een Grand Prix-weekend sinds 1982. De belangrijkste criteria voor onze nieuwste top 10 zijn het prestatieniveau van elke auto, maar we hebben ook rekening gehouden met innovatie, de kwaliteit van de tegenstand en hun impact op de grand prix-racerij.

10. Williams FW17

The FW17 was fastest across one lap in 1995

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 5

Poles: 12

Titels: 0

Het komt zelden voor dat teams een snelheidsvoordeel verspillen en de FW17 had zeker pech dat hij geen titel wist te behalen. Dat dit niet gebeurde, kwam door verschillende factoren die samenkwamen. De eerste was dat Williams strategisch werd afgetroefd in een tijdperk van tankstops door de Benetton-breintrust onder leiding van Ross Brawn.

De tweede was dat de rijdersbezetting met Damon Hill en de onervaren David Coulthard dat seizoen zelden opgewassen was tegen regerend kampioen Michael Schumacher. En de andere factor was enige onbetrouwbaarheid van de auto zelf. De FW17, die een meer achteroverleunende zitpositie had dan zijn voorgangers om de aerodynamica te verbeteren, pakte 12 polepositions in 17 races maar won slechts vijf keer.

Hill maakte verschillende fouten die tot uitval leidden, waaronder twee keer een botsing met Schumacher, terwijl Coulthards meest gênante blunder waarschijnlijk zijn crash in de pitstraat van Adelaide was. Er waren ook problemen met de elektronica, versnellingsbak en wiellagers. Hoogtepunten waren onder meer een 1-2 in Hongarije en Hills' dominantie in de Grand Prix van Australië, die hij met twee ronden voorsprong won. Coulthard behaalde ook zijn eerste F1-overwinning in Portugal. Williams eindigde als tweede in het constructeurskampioenschap.

De door een Renault V10 aangedreven auto was de eerste Williams met een hoge neus en zette de trend voor de succesvolle FW18 die volgde. Hij verdiende vrijwel zeker meer.

9. Benetton B195

Benetton may not have been the fastest in 1995, but it was the champion

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 11

Poles: 4

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1995)

Benetton had iets te bewijzen na het controversiële seizoen van 1994. Zoals hierboven uiteengezet, was de Williams FW17 de snelste auto van 1995, maar de eveneens door Renault aangedreven B195 ging er met beide titels vandoor. Hoeveel daarvan te danken was aan de auto, hoeveel aan de kwaliteiten van Schumacher en het strategieteam van Benetton, en hoeveel aan fouten van Williams, blijft onderwerp van discussie.

Er waren slechts vier polepositions en de B195 was ook behoorlijk nerveus, maar hij won 11 van de 17 races – negen voor kampioen Schumacher en twee voor Johnny Herbert op dagen waarop Schuey en Hill met elkaar in botsing kwamen. Schumachers opmars van de 16e startplaats naar de overwinning op het door regen geteisterde Spa en zijn late inhaalactie op de Ferrari van Jean Alesi om te winnen op de Nürburgring toonden de superioriteit van het team op racedagen aan.

Ontwerper Rory Byrne’s B195 behaalde slechts één 1-2 (in Spanje), maar wist 15 podiumplaatsen te scoren. Het belang van Schumacher werd onderstreept toen Benetton er in 1996 niet in slaagde om ook maar één race te winnen na zijn overstap naar Ferrari, dus het is moeilijk om deze auto hoger te plaatsen.

The only V12-powered car to win the F1 title

Photo by: Sutton Images via Getty Images

Overwinningen: 8

Poles: 10

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1991)

In sommige opzichten is de MP4/6 een buitenbeentje. Het is de enige auto met een V12-motor die het wereldkampioenschap heeft gewonnen, en de laatste die dat deed met een handgeschakelde versnellingsbak. Senna was aanvankelijk niet overtuigd van Honda’s overstap van een V10 naar een V12, en de auto kreeg te maken met de groeiende dreiging van Williams-Renault. Maar hij klaarde de klus – en 50% van zijn races winnen, evenals een polepercentage van 63%, is indrukwekkend.

Terwijl Ferrari worstelde en Williams betrouwbaarheid miste, boekte Senna aan het begin van 1991 vier opeenvolgende overwinningen en leek een nieuw seizoen van McLaren-dominantie waarschijnlijk. Maar Williams kwam sterk terug en halverwege het seizoen leek het team het momentum te hebben, waarbij Mansell tot op acht punten van Senna kwam (toen er 10 punten werden toegekend voor een overwinning) na drie opeenvolgende zeges.

Maar McLaren en Honda zetten stevig in op de doorontwikkeling en Senna was briljant. Hij pakte pole in Hongarije en versloeg beide Williams FW14’s, waarna hij in België een fortuinlijke overwinning behaalde. Toen Mansell in de voorlaatste ronde op Suzuka van de baan raakte terwijl hij probeerde de McLaren in te halen, werd Senna bevestigd als kampioen – en hij ging opzij om teamgenoot Gerhard Berger te laten winnen.

Senna won vervolgens de ingekorte en natte seizoensfinale van de Australische GP, terwijl McLaren de constructeurstitel pakte.

7. McLaren MP4-14

The MP4-14 took the final drivers' crown of the 1990s, but missed out on the constructors' title

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Overwinningen: 7

Poles: 11

Titels: 1 (coureurstitel 1999)

Hij was aanzienlijk moeilijker te besturen dan zijn voorganger en McLaren leek behoorlijk zijn best te doen om het kampioenschap weg te gooien, maar de MP4-14 was de snelste auto van 1999. Hakkinen stond op pole voor 11 van de 16 races en leidde meer dan twee keer zoveel ronden als wie dan ook. Er waren verschillende factoren die ervoor zorgden dat Ferrari’s F399 – die een eervolle vermelding in deze lijst verdient – de constructeurstitel kon afsnoepen en dat Heinz-Harald Frentzens indrukwekkende campagne in de Jordan 199 twee overwinningen opleverde.

Betrouwbaarheid speelde daarbij een rol: Hakkinen viel in Melbourne uit met een probleem aan de gasklep en in Silverstone viel er een wiel af, terwijl een klapband hem in Hockenheim van de baan stuurde. Maar er waren ook fouten van de coureur. Hakkinen crashte in mei vanuit de leiding in de Grand Prix van San Marino en spinde terwijl hij in september aan de leiding lag in de Grand Prix van Italië.

Ook werd hij in de Grand Prix van Oostenrijk weinig behulpzaam in een spin getikt door teamgenoot Coulthard, waarna hij zich herstelde tot de derde plaats op een dag die hij had kunnen winnen. “Het team viel gewoon in slaap,” zo omschreef ontwerper Adrian Newey het in zijn boek How to build a car.

Wanneer er minder drama was, boekte Hakkinen overwinningen in Brazilië, Spanje, Canada en Hongarije, waardoor hij met vier punten achterstand op Ferrari’s Eddie Irvine naar de seizoensfinale in Japan ging. Coulthard had ook zeges toegevoegd in Groot-Brittannië en België, al maakten betrouwbaarheidsproblemen en een uitstapje van de baan onder lastige omstandigheden tijdens de Grand Prix van Europa vrijwel een einde aan zijn titelkansen.

Ondanks dat hij in Suzuka de pole misliep aan Schumacher, deed Hakkinen in de beslissende confrontatie wat hij moest doen. Hij pakte bij de start de leiding en versloeg Schumacher in een duel dat hen anderhalve minuut voor de rest over de finish bracht. De MP4-14 pakte daarmee zijn zevende overwinning en de rijderstitel met Hakkinen, die het begroette met “een enorme zucht van verlichting”.

Het grote voorbehoud hierbij is dat Schumacher zes races miste nadat hij in Silverstone zijn been had gebroken. Aangezien Irvine uiteindelijk slechts twee punten achter Hakkinen eindigde en Schumacher bij zijn terugkeer in Maleisië iedereen met 0,9 seconde te snel af was in de kwalificatie, is het niet moeilijk voor te stellen dat de zaken anders hadden kunnen uitpakken als de Duitse vedette het volledige seizoen had gereden.

6. Benetton B194

The B194 gave Schumacher his maiden title

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Overwinningen: 8

Poles: 6

Titels: 1 (coureurskampioenschap 1994)

Waar moet de B194 worden geplaatst? Beschuldigingen van illegale tractiecontrole, talloze controverses tijdens het seizoen en het feit dat Schumacher de enige coureur was die er echt succesvol mee was – plus het feit dat Williams de constructeurstitel won – zorgen allemaal voor twijfel. Maar het feit is dat hij in 1994 de helft van de races won en dat Schumacher de rijderstitel pakte ondanks dat hij twee keer werd gediskwalificeerd en nog twee andere races moest missen.

Byrne vindt ook dat het een van zijn twee beste Benettons was (en de andere was niet de B195). Het verbod op de snufjes waarvan het de pionier was, met name actieve ophanging en tractiecontrole, bracht Williams uit zijn ritme. Van nieuwkomer Senna werd verwacht dat hij de concurrentie zou verpulveren, maar in plaats daarvan moest hij al zijn kunnen aanspreken om in de eerste drie races drie polepositions tevoorschijn te toveren.

Een spin op Interlagos en van de baan worden getikt op Aida zetten Senna op achterstand, terwijl hij de opkomende ster Schumacher overwinningen zag pakken. Het was terwijl hij in de derde ronde op Imola werd opgejaagd door de Benetton dat de grote Braziliaan dodelijk crashte, waardoor de sport in shock achterbleef en Schumacher de man werd die het meest waarschijnlijk het ontstane gat zou vullen.

Schumacher won zes van de eerste zeven races en zelfs zijn tweede plaats in Spanje – achter een emotionele overwinning voor Hill en Williams – kwam na een opmerkelijke race terwijl hij vastzat in de vijfde versnelling. In de zomer werd het moeilijker. Williams paste de FW16 aan naar de B-specificatie en daarna werd Schumacher na de Britse GP gediskwalificeerd uit de tweede plaats omdat hij zwarte vlaggen had genegeerd.

De dramatische pitstraatbrand van Jos Verstappen in Duitsland bracht het team nog verder in de problemen. Toen werd ontdekt dat een brandstoffilter in de tankinstallatie was verwijderd. Na zijn overwinning in Hongarije werd Schumacher in België zijn zege ontnomen vanwege overmatige slijtage van de plank. Vervolgens zat hij zijn schorsing uit voor de volgende twee races, die allebei door Hill werden gewonnen, die ook de zege op Spa had geërfd. Daardoor kwam de Brit tot op één punt van Schumacher.

Hoewel Schumacher won bij zijn terugkeer in Jerez, betekende Hills briljante race in de regen op Suzuka dat de Benetton-coureur met slechts één punt voorsprong naar de seizoensfinale in Adelaide ging.

Schumacher werd beroemd door van de baan te scheren terwijl hij aan de leiding lag, keerde terug op het circuit en botste vervolgens met Hill, waardoor beiden uitvielen en hij de titel veilig stelde. Het was een onbevredigend einde van een uiterst onbevredigend seizoen.

5. Williams FW19

Williams' last title-winner could have enjoyed a more dominant year than it actually did

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Overwinningen: 8

Poles: 11

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1997)

De laatste Williams waarbij Newey en de input van het team betrokken waren, en het laatste ontwerp van het team dat werd aangedreven door een fabrieks-Renault V10, de FW19, waren tijdens de seizoensopener van 1997 in Australië 2,1 seconden sneller dan de rest van het veld. Dat had het decor moeten vormen voor een jaar van Williams-dominantie, maar zo liep het niet. Een combinatie van wat pech, matige prestaties van Jacques Villeneuve en Frentzen, en de briljantie van Schumacher voor Ferrari zorgde ervoor dat de strijd om het kampioenschap tot het einde spannend bleef.

Villeneuve pakte uiteindelijk de titel met een derde plaats in de seizoensfinale in Jerez, terwijl Frentzen de tweede plaats in de stand erfde nadat Schuey werd gediskwalificeerd vanwege zijn botsing met Villeneuve in Spanje, maar de auto verdiende waarschijnlijk meer.

Ondanks het snelheidsvoordeel in Melbourne verloor Williams doordat polesitter Villeneuve in de eerste bocht werd uitgeschakeld bij een crash en Frentzen uitviel door remproblemen. Daarna leek de normale orde te worden hersteld toen Villeneuve de volgende twee races won en Frentzen zijn eerste F1-overwinning behaalde op Imola. Een verkeerde bandenkeuze (slicks in de regen) verpestte de kansen van het team in Monaco, voordat Villeneuve in Spanje won en de leiding in het rijderskampioenschap overnam.

Maar Villeneuve viel uit tijdens zijn thuisrace in Canada, Williams werd in Frankrijk ruim verslagen door Schumachers Ferrari en Villeneuve boekte fortuinlijke overwinningen in Groot-Brittannië en Hongarije, aan weerszijden van een dubbele uitvalbeurt voor Williams in Duitsland. Toen Schumacher op Spa een meesterklasse in natte omstandigheden afleverde, nam hij een voorsprong van 11 punten op Villeneuve.

Overwinningen op de A1 Ring en de Nürburgring brachten Villeneuve weer aan de leiding, waarmee de beslissende confrontatie in Spanje werd voorbereid, terwijl een onopvallende Frentzen pech kende en er niet in slaagde opnieuw te winnen. Ondanks de tegenslagen waren acht overwinningen en 11 polepositions uit 17 races, plus een dubbel kampioenschap, nog altijd een fraaie oogst. En de FW19 blijft Williams’ laatste titelwinnende auto.

4. McLaren MP4/13

The car that finally gave Hakkinen his crowning moment

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 9

Poles: 12

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitel van 1998)

De combinatie McLaren-Mercedes, met Hakkinen en Coulthard als sterke rijders, was in 1997 uitgegroeid tot een steeds grotere kracht en won drie Grands Prix, de eerste overwinningen van het team sinds 1993. Nieuwe regels, met smallere auto’s en gegroefde banden, plus de komst van Newey van Williams, waren de laatste ingrediënten die McLaren weer naar de top brachten. De MP4-13 was in de kwalificatie voor de seizoensopener in Melbourne driekwart seconde sneller dan de rest van het veld en reed het hele veld op een ronde, waarbij het voordeel zo groot was dat Coulthard gas kon terugnemen en Hakkinen de overwinning kon schenken na een schijnpitstop.

McLarens brake-steersysteem, dat het team het jaar ervoor had geïntroduceerd, werd daarna verboden, maar de MP4/13’s eindigden in Brazilië opnieuw als eerste en tweede, met een voorsprong van een minuut op de rest van het veld. Goodyear, leverancier van Ferrari, introduceerde voor de derde race een nieuwe band en Schumacher wist in Argentinië de op Bridgestone-banden rijdende McLarens te verslaan, zij het na contact met Coulthard. McLaren behield echter de overhand en won de volgende drie races voordat Schumacher halverwege het seizoen een hattrick neerzette.

De overwinningen gingen vervolgens heen en weer tussen Hakkinen en Schumacher, waarbij de McLaren-coureur met een voorsprong van vier punten aan de seizoensfinale in Suzuka begon dankzij een briljante overwinning op de Nürburgring. Schumacher pakte poleposition, maar sloeg af op de grid en kreeg een lekke band terwijl hij probeerde terug te komen. Hakkinen leidde de Japanse Grand Prix van start tot finish en behaalde zo zijn achtste overwinning van het seizoen en de negende voor de auto, terwijl McLaren beide kampioenschappen veilig stelde.

3. Williams FW18

There was no stopping Damon Hill aboard the dominant FW18 in 1996

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Overwinningen: 12

Poles: 12

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitel van 1996)

Is de FW18 uit 1996 een van de grote ondergewaardeerde F1-auto’s? Hij krijgt meestal niet de aandacht die sommige van zijn technologisch beladen voorgangers wel krijgen, en misschien betekende de overstap van regerend kampioen Schumacher van Benetton naar Ferrari dat Williams dat seizoen sowieso de favoriet zou zijn, maar de statistieken zijn indrukwekkend.

De FW18 met Renault V10-motor stond 12 keer op poleposition en won 12 van de 16 races waaraan hij deelnam, behaalde in totaal 21 podiumplaatsen en Williams scoorde bijna net zoveel punten als Ferrari, Benetton en McLaren samen. Er waren ook zes één-twee finishes.

De FW18, die een slimme oplossing had voor de aangepaste cockpitreglementen en reed met een relatief groot hoogteverschil tussen voor- en achterkant dat later gebruikelijk zou worden bij auto’s van Newey, was een goed platform voor CART-ster Villeneuve om meteen indruk te maken in de F1. Hij pakte poleposition bij zijn debuut in het wereldkampioenschap en behaalde vier overwinningen terwijl hij met teamgenoot Hill streed om de titel.

Hill behaalde vier overwinningen in de eerste vijf races en stelde de titel veilig in de finale op Suzuka, waar Villeneuve een wiel verloor en de Brit zijn achtste overwinning van het seizoen pakte. Van de vier races die de FW18 niet won, kan er misschien maar één rechtstreeks aan de auto worden toegeschreven: Hills motorpech door olieverlies terwijl hij dominant aan de leiding reed in Monaco. De andere drie waren het gevolg van een combinatie van strategische tegenslag (Spa), een coureursfout (Monza) en Schumachers klasse (Barcelona).

2. Williams FW15C

The car which featured many technological advancements and gave Prost his fourth crown

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 10

Poles: 15

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1993)

Een nettere, opgefriste evolutie van zijn voorganger was de FW15C misschien wel de ultieme F1-auto op het gebied van chassistechnologie, voordat reglementswijzigingen bepaalde mogelijkheden voorgoed verboden.

Naast tractiecontrole en actieve ophanging verschenen ook rembekrachtiging en ABS op de auto, terwijl de Renault RS5 V10 de toon zette met meer dan 750 pk. Prost pakte 13 poles uit 16 races, met rookie-teamgenoot Hill die er nog eens twee aan toevoegde, maar de races bleken soms lastiger.

Na een overwinning vanaf pole in de seizoensopener in Zuid-Afrika werd Prost verrast door een Braziliaanse stortbui en versloeg Senna Hill voor de zege. Williams koos de verkeerde afstelling op een nat Donington Park, waar de briljante Senna opnieuw won, terwijl Prost in Monaco verloor door een straf voor een valse start en het afslaan in de pits. Schumachers Benetton won een knappe tactische race op Estoril en verbeteringen bij McLaren hielpen Senna het seizoen af te sluiten met twee overwinningen, op Suzuka en in Adelaide.

Niettemin behaalde Prost zeven overwinningen en stelde hij de titel veilig met nog twee races te gaan, terwijl Hill een hattrick wist te scoren. Williams behaalde precies twee keer zoveel punten als het als tweede geëindigde McLaren, maar Senna versloeg Hill nipt in de strijd om de tweede plaats in het rijdersklassement. Veel van de technische ‘snufjes’ werden in aanloop naar 1994 verboden, waardoor de Formule 1 na de FW15C kortstondig een stap terug deed in prestaties.

1. Williams FW14B

The FW14B was arguably a bigger pioneer than the FW15C

Photo by: Ercole Colombo

Overwinningen: 10

Poles: 15

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1992)

Het is moeilijk om hier de bovenste twee van elkaar te scheiden, vooral omdat de Williams uit 1993 objectief gezien de betere auto was. De FW14B en FW15C pakten hetzelfde aantal poles en overwinningen, en behaalden allebei zowel de coureurs- als constructeurstitel. Je zou kunnen aanvoeren dat, gezien Prosts afkeer van de snufjes, Mansell in 1993 nog dominanter zou zijn geweest als hij niet naar IndyCar was vertrokken. Maar wij hebben om verschillende redenen voor de FW14B gekozen.

De eerste reden is dat het een baanbrekende pionier was in het samenbrengen van de verschillende elektronische hulpmiddelen, met name tractiecontrole en actieve ophanging. De auto had ook een aura van onaantastbaarheid die Senna niet op dezelfde manier wist te doorbreken als bij de FW15C. En subjectief vinden wij ook dat hij er cooler uitzag, met bredere achterbanden en een betere livery, vooral met een rode vijf op de neus…

De FW14, de eerste Williams waarbij Newey betrokken was, had in 1991 al bewezen competitief te zijn, geholpen door zijn krachtige Renault-motor. De snufjes, samen met Mansells kracht en vertrouwen om daarop te leunen, tilden alles in 1992 naar een hoger niveau. Hij won de eerste vijf races, waardoor Williams de FW15, de auto die eigenlijk voor dat seizoen als racewagen bedoeld was, niet hoefde in te zetten.

De eerste nederlaag kwam toen Mansell, nadat hij de Grand Prix van Monaco had gedomineerd, moest pitten vanwege een losse wielmoer achter, en weer de baan op kwam achter Senna’s McLaren, die in de eerste bocht de tweede Williams van Riccardo Patrese was voorbijgegaan. Ondanks dat hij het ronderecord verpulverde en Senna inhaalde, kon Mansell in de laatste drie ronden geen weg langs hem vinden en verloor hij met 0,2 seconde.

Een controversieel vroeg incident met Senna schakelde Mansell uit in Canada, waar Patrese uitviel met versnellingsbakproblemen, en maakte opnieuw een McLaren-overwinning mogelijk (voor Berger), voordat Mansell daarna nog eens drie zeges op rij boekte in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Die reeks omvatte een kwalificatieronde op Silverstone die, uitgedrukt als percentage van de rondetijd, de meest dominante poleposition ooit in het wereldkampioenschap was.

Na een late bandenwissel in Hongarije stormde Mansell naar de tweede plaats en stelde hij de titel veilig, terwijl er nog vijf races te gaan waren. Daarna zorgden wat pech en kleine betrouwbaarheidsproblemen ervoor dat anderen konden winnen, maar Mansell pakte in Portugal alsnog een recordbrekende negende overwinning en Patrese won in Japan.

Mansell pakte ook 14 poles uit 16 races, terwijl Patrese in Hongarije de snelste tijd reed en Senna in Canada als eerste kwalificeerde. Hoewel Patrese er over het algemeen moeite mee had om het beste uit de FW14B te halen, waren er toch zes één-tweeën en eindigde de Italiaan als tweede in het kampioenschap, terwijl Williams overtuigend de constructeurstitel veroverde.

An all-Williams top three in our latest top 10

Photo by: Motorsport Images

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