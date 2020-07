Coronel: "Verstandig dat Ferrari eerlijk is en alles op 2022 zet"

De Scuderia scoorde een podiumplek tijdens de ouverture in Oostenrijk, maar dat succesje kan de structurele problemen niet maskeren. Een week later eindigde de tweede race in Spielberg in tranen en in Hongarije werden de scharlakenrode bolides zelfs op een ronde gezet. Een hard gelag voor de tifosi en het einde is nog niet in zicht. Zo liet Elkann weten dat 'fans recht hebben op het eerlijke verhaal' en dat verhaal luidt dat Ferrari anderhalf jaar geen F1-zeges verwacht.

"Ze zijn nu in ieder geval realistisch, dat vind ik op zich al knap. Je fouten toegeven, daar begint het allemaal mee. Als je de fouten eenmaal toegeeft, kun je weer vooruit", reageert Coronel in gesprek met Motorsport.com. De Huizenaar kan zich dan ook goed vinden in de woorden van Elkann. "Ik verwacht zelf ook geen Ferrari-zeges en begrijp volledig dat ze het zo aanpakken, alles op 2022. Tot die tijd valt het toch niet meer te repareren, dat is gewoon niet te doen." Des te meer omdat de doorontwikkeling in coronatijd is beperkt en teams geen grote inhaalslag kunnen maken. "Dan is het naar buiten toe goed om het op deze manier duidelijk uit te spreken. Je kunt beter maar meteen met de billen bloot gaan en de pijn pakken."

'Ferrari lui door motorische voordelen in 2019'

Elkann legt in zijn verhaal uit dat de huidige problemen van Ferrari verstrekkend en tweeledig zijn. Het chassis is al jaren ondermaats en daar komt anno 2020 bij dat de Scuderia ook motorvermogen heeft ingeleverd, eigenlijk na de geheime schikking met de FIA. Volgens Coronel horen die twee facetten bij elkaar. De motorische kracht van vorig jaar heeft Ferrari volgens hem zand in de ogen gestrooid. Hierdoor zijn structurele problemen met het chassis en de aerodynamica niet adequaat aangepakt en juist die gebreken komen nu aan het licht.

"Ze worden nu op de baan gestraft voor het feit dat ze vorig jaar - op wat voor manier dan ook - enkele voordeeltjes hadden gevonden. Ze zijn lui geworden doordat ze motorisch over hadden", legt Coronel uit. Volgens de WTCR-coureur wordt Ferrari op deze manier alsnog 'gestraft' voor het al dan niet illegale slimmigheidje met de 2019-krachtbron. "Iedereen weet dat Ferrari vorig jaar iets gedaan heeft dat niet helemaal mocht. Ze waren niet echt illegaal, maar misschien toch wel een klein beetje. Met andere woorden: ik denk dat de FIA ook een steekje heeft laten vallen in dit hele gebeuren, anders waren ze wel keihard illegaal verklaard. Dat is niet gebeurd, dus misschien zaten beide partijen wel een beetje fout in hun stellige overtuiging. Dat had tot een slepend proces en heel veel gezeik kunnen leiden, dus dan maar op deze manier. Nu worden ze eigenlijk alsnog gestraft, maar dan in sportief opzicht."

