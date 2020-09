De Formule 1 maakt zich op voor het slotstuk van het derde drieluik van het seizoen 2020. Voor het eerst in de historie reist de karavaan af naar Mugello, de thuishaven van Ferrari. De Scuderia viert daar het jubileum van de duizendste Grand Prix-deelname, al zal dat gezien de huidige vorm van het iconische team geen al te groot feest worden.

Voor een feestsfeer moeten we naar een ander team uit Italië: AlphaTauri. De renstal uit Faenza vierde afgelopen weekend op Monza de tweede zege uit de historie. Pierre Gasly profiteerde op de hogesnelheidstempel optimaal van de fouten van topteams Mercedes en Red Bull en claimde zo zijn eerste overwinning in de Formule 1. Carlos Sainz en Lance Stroll maakten het bizarre podium compleet. De kans dat we op Mugello wederom zo’n verrassende top-drie gaan zien lijkt helaas klein. De verwachting is dat de snelle en vloeiende baan de Mercedessen op het lijf is geschreven, al zal Max Verstappen na zijn DNF op Monza ook gebrand zijn op eerherstel.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Toscane?

De Grand Prix van Toscane op Mugello vindt plaats op zondag 13 september 2020. Het weekend begint zoals gebruikelijk met twee vrije trainingen op de vrijdag. Deze sessies van anderhalf uur beginnen om 11.00 uur en 15.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag staat er om 12.00 uur nog een laatste vrije training gepland, deze duurt een uur. Om 15.00 uur gaat het licht op groen voor de kwalificatie, om te bepalen wie er de pole-position voor de eerste GP van Toscane opeist. Op zondagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd begint de Grand Prix van Toscane.

Tijdschema F1 Grand Prix van Toscane