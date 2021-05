Waar het Formule 1-seizoen 2021 nog rustig op gang kwam met ruime tussenpozen tussen de eerste Grands Prix, zit de vaart er nu aardig in. De eerste back-to-back serie van het jaar is halverwege. Afgelopen weekend vond in Portimao de GP van Portugal plaats. Vanuit de Algarve reizen de teams en coureurs direct door naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya organiseert al sinds 1991 de Spaanse GP. In tegenstelling tot de afgelopen jaren vond de F1-wintertest dit seizoen niet plaats in Barcelona. Daardoor beginnen de F1-teams met minder data aan het raceweekend. Afgelopen winter heeft de Spaanse omloop enkele veranderingen ondergaan. Zo is bocht 10, voorheen een hairpin, onder handen genomen.

Video: De verbouwing van het Circuit de Barcelona-Catalunya

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Spanje?

In Barcelona keert de koningsklasse van de autosport terug naar het voor Nederland gebruikelijke tijdschema. Er is geen tijdverschil met de Spaanse metropool waardoor alle sessies op de voor ons gebruikelijke tijden plaatsvinden. De eerste vrije training op vrijdag start om 11.30 uur en duurt een uur. De tweede trainingssessie van de dag gaat om 15.00 uur van start. Op zaterdag wordt om 12.00 uur nog een laatste maal een uur lang getraind, waarna om 15.00 uur de kwalificatie op het programma staat. De F1 Grand Prix van Spanje 2021 gaat op zondagmiddag 9 mei om 15.00 uur Nederlandse tijd van start.

Volledig tijdschema F1 GP van Spanje:

Sessie Sessietijden Eerste vrije training 11.30u-12.30u Tweede vrije training 15.00u-16.00u Derde vrije training 12.00u-13.00u Q1 15.00u-15.18u Q2 15.25u-15.40u Q3 15.48u-16.00u Race 15.00u