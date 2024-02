Je hebt fans, en je hebt fans. Voor de een is het voldoende om alleen op zondagmiddag in te schakelen om de Formule 1-race te volgen, de ander wil alles weten over Max Verstappen en Red Bull Racing. Voor die laatste groep is de GoMax-fanclub de place to go. De Facebook-groep bestaat deze maand precies tien jaar. In die tijd is er veel veranderd en gebeurd. Hoog tijd voor een gesprek met oprichter Bas van Bodegraven.

“Met onze Facebook-nieuwspagina, de Facebook-groep, YouTube en Twitter bij elkaar opgeteld zitten we op 220.000 volgers. Dat is natuurlijk deels overlap, maar het is een enorm aantal”, begint Van Bodegraven. Maar eerst even terug naar het begin, de start van het avontuur. “Het begon allemaal tijdens de Florida Winter Series, nu tien jaar geleden. Daar reed ene Max Verstappen zijn eerste races in de autosport. In die tijd was er nog weinig nieuws te vinden over hem, het werd nauwelijks in de media belicht. Toch waren er veel fans van Jos die graag wilden weten hoe het Max verging. Ik zocht een manier om die fans bij elkaar te brengen, zodat mensen informatie konden delen. Dat werd Facebook. En dat werkte meteen goed. De een vond ergens een uitslagenpagina, de ander kwam met een webcam-stream van het circuit, iemand zag dat Will Buxton als journalist meereed en ergens regelmatig updates plaatste… Zo begon het.” Een omgekeerde wereld met nu, zo lacht hij: “In die tijd moesten we echt op zoek naar nieuws. Nu doen we niks anders dan nieuws filteren van clickbait-sites die enkel aan de hype willen verdienen.”

Video

In de jaren erna groeide de groep, mede te danken aan de successen van Max op de baan, uit tot enorme proporties. Zelf reisde hij in zijn camper, samen met zijn vrouw Ingrid, naar meer en meer races om de fans op de hoogte te houden. Al gauw zag Van Bodegraven dat er behoefte was aan bewegend beeld: sfeer proeven op en rondom het circuit voor diegenen die er niet bij kunnen zijn. Dat begon in Oostenrijk 2016, vertelt hij: “Max kwam daar een bezoekje brengen aan onze tribune. Ik had een tip gekregen, dus ik wist hoe hij zou lopen. Ik ben toen gewoon maar een livestream gestart en dat werd heel goed opgepakt. Veel mensen reageerden enthousiast. Dat is ook de hele clou van onze video's en streams: zorgen dat mensen er toch een beetje bij zijn.”

Bijeenkomst GoMax, supportersgroep van Max Verstappen op de Hungaroring. Photo by: Leon Duinmaijer

Inmiddels is er een trouwe schare kijkers, en gaat het allang niet meer alleen om wat er op en rond de baan gebeurt. “Vorig jaar was ik in Qatar en ben ik op de dinsdag voor de Grand Prix een middagje met een chauffeur door Qatar gaan rijden. Die video had niets met de Formule 1 te maken, maar er werd heel enthousiast op gereageerd. Dat gaan we komend jaar dus vaker doen.”

Hoogtepunt

Een overbodige vraag, maar moet toch even gesteld worden: het hoogtepunt van de afgelopen tien jaar? “Haha ja, dat is niet zo lastig! Abu Dhabi 2021 natuurlijk. Eerlijk is eerlijk: het grootste deel van die race was echt niet leuk om te zien, behalve het gevecht tussen Hamilton en Pérez. De oranje leeuw, bij veel Formule 1-fans ook wel bekend, die is zelfs eerder naar zijn hotel gegaan. Die las de volgende ochtend op internet dat Max toch wereldkampioen was. Die was daar wel een beetje ziek van ja, haha!”

Een van de heftigste races waar ze bij waren, werd nooit een race: de Grand Prix van Emilia-Romagna 2023. Door de ernstige omstandigheden werd de race al enkele dagen voor de start van het evenement afgeblazen. “Dat was heel heftig, met al die regen en overstromingen. Wij waren er al een paar dagen en zagen het allemaal gebeuren. In Imola zelf viel het nog wel mee qua water en overlast, maar een paar kilometer buiten het circuit dreven de auto’s door de straten. Erg heftig om te zien. Dat maakte wel indruk.”

Droom

Ook in 2024 reizen Bas en Ingrid het circus weer achterna om de volgers op de hoogte te houden van alles in en om de sport. De reis begint in Bahrein en Saudi-Arabië, om vervolgens in Europa per camper nagenoeg alle races (enkel Silverstone niet) bij te wonen. Het seizoen wordt afgesloten in Qatar en Abu Dhabi: “Het is echt een droom dat we dit kunnen doen, dat hadden we tien jaar geleden bij de start natuurlijk nooit verwacht. We hebben in die jaren heel wat fijne sponsors aan ons verbonden die ons dit gunnen, dat is voor ons heel belangrijk. Zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen. We verdienen niet genoeg met de video’s om er echt van te leven. Door de sponsors en de ticketverkoop komen we er wel. Maar een ding is zeker: we’re living the dream!”