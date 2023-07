Bij AlphaTauri heeft Daniel Ricciardo het stoeltje van de ontslagen Nyck de Vries overgenomen. De Australiër is blij weer terug in een F1-auto te zijn, maar de achtvoudig Grand Prix-winnaar houdt er rekening mee dat AlphaTauri de langzaamste auto van de hele grid heeft. Het team heeft moeite om punten te scoren en staat stijf onderaan bij de constructeurs.

Naast dat zijn auto de langzaamste van het veld is, heeft de AlphaTauri veel moeite om de bochten goed in te komen. Voor Ricciardo was dat een van de redenen waarom het avontuur bij McLaren niet uitpakte zoals gehoopt. Al deze factoren maken dat het niet zeker is dat de Australische coureur het goed gaat doen bij zijn nieuwe werkgever.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije liet Ricciardo op een vraag van Motorsport.com weten zich geen zorgen te maken dat het bij AlphaTauri niet gaat lukken: "Ik denk dat ik de laatste jaren in de val ben getrapt om te denken 'oh, deze auto past niet bij me. Ik moet om dit en dit heen werken'. Je bent dan in zekere zin de grootste tegenstander van jezelf. Ik denk dan terug aan mijn eerste kwalificatie bij McLaren, ik reed toen een goede kwalificatie. Toen dacht ik nog niet te veel na. Ik ga dus nu niet te veel nadenken."

De Australische coureur ziet in dat de AlphaTauri zeker niet de sterkste van het veld is: "Ik weet dat deze auto zijn beperkingen heeft en het zal niet zo goed voelen als de auto waarin ik vorige week in reed [de Red Bull RB19]. Ik moet daarmee gaan werken. Ik heb er al mee gereden in de sim en het leek wel oké te gaan. Het was een solide dag in de sim, maar nu moet het zich nog vertalen naar prestaties op de baan. Vraag het me morgen weer hoe de auto voelt."

Lessen geleerd

Met de terugkeer van de Australische coureur komt er weer een bak ervaring binnen bij AlphaTauri. Toch heeft Ricciardo zelf ook veel geleerd in de periode dat hij niet actief F1-coureur was. "De afgelopen zes maanden heb ik veel kunnen reflecteren op mijn eigen carrière. Ik heb gezien dat ik dingen anders had moeten doen."

Ook voelde de AlphaTauri-coureur het vuur weer branden: "In de sim merkte ik dat ik het plezier weer terug kreeg. Tegelijkertijd voelde ik ook dat ik het liefst weer achter het stuur van een auto wilde, dat is waar ik echt van houd. Ik had de snelheid snel weer te pakken en het voelde weer erg goed. Ik weet dat het lastig is om terug te keren en naar de top te komen na alles wat er in de sport gebeurd is de laatste jaren. Dat is natuurlijk wel mijn wens, maar het moet wel realistisch zijn. Als ik zeg 'ik wil terug naar Red Bull', dan gaat daar nog een heel pad aan vooraf. Dit is voor mij nu het beste pad."

Ricciardo sloot af dat als AlphaTauri hem aan het begin van het jaar had gewild, hij niet zeker weet of hij dat had gedaan: "Ik weet niet of ik voor zo'n kans als deze was gegaan. Maar dat is het fijne van de tijd die ik had, ik ben weer verliefd geworden op de sport. Ik voel me weer mezelf, ook omdat ik weer in een omgeving ben die bij mij nostalgische gevoelens oproept."