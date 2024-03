Terug naar 27 maart 1994: Het debuut van Jos Verstappen in F1

Het is halverwege de jaren negentig alweer even rustig in de Formule 1 wat Nederlanders betreft. Jan Lammers heeft in 1992 nog even mee mogen doen en Jos Verstappen is na een paar succesvolle tests bij Footwork en McLaren door Benetton ingelijfd als reservecoureur, maar dat is het dan ook.

Dat verandert als Verstappen twee weken voor de Grand Prix van Brazilië ineens een telefoontje krijgt van Flavio Briatore. Benetton-coureur JJ Lehto heeft een nekwervel gebroken en reserve Verstappen wordt geacht in Sao Paulo het stoeltje over te nemen. Zijn aanstaande debuut is groot nieuws, blijkt uit de horde fotografen waarvoor Verstappen op de donderdag van het Braziliaanse raceweekend in de pitstraat poseert.

Jos Verstappen en Flavio Briatore Foto door: Andre Vor / Sutton Images

"Het ging gewoon niet"

Met een groene helm op weet Verstappen zijn eerste wedstrijd – een wielerkoers – op het circuit van Interlagos te winnen. Maar als op vrijdag de motoren worden gestart en het er echt om gaat, heeft hij moeite om in zijn ritme te komen. De Benetton B194 is volledig gebouwd rond Michael Schumacher en daar lijdt het talent van Verstappen onder. "Ik heb het hard genoeg geprobeerd, maar het ging gewoon niet. Ik denk toch dat we de auto helemaal moeten veranderen aan mijn rijstijl", baalt Verstappen na één uur kwalificeren, waarin hij de B194 op de elfde positie neerzet, bij RTL4.

In deel twee - de kwalificatie bestaat in die tijd uit twee sessies van één uur op vrijdag en zaterdag, waarbij de snelste tijd telt - verbetert Verstappen zich naar P9, maar ook dat brengt geen glimlach op zijn gezicht. "Ik weet gewoon dat er meer in zit. We hadden op de vijfde plek moeten staan, of nog beter. Kleine dingen, ervaring noem ik dat, hebben mij parten gespeeld", zegt Verstappen, die in een poging een regenbui voor te zijn van de baan spint. "Op het moment dat het bewolkt werd, dachten we nog even snel een tijd neer te zetten, maar dat ging mis. En toen stond ik aan de kant en begon het te regenen: de auto zeiknat en ik ook. Dus het gaat prima zo…"

Jos Verstappen in zijn Benetton B194 Ford

Dramatische pitstop

Op zondag wordt het er aanvankelijk niet beter op voor Verstappen. De Limburger heeft last van zijn nek en komt in de warm-up niet verder dan vier ronden. Dat laatste heeft volgens het team niets met de auto te maken, maar uiteindelijk wordt wel de Ford V8-motor van zijn Benetton gewisseld. Ondanks de mindere aanloop rijdt Verstappen een goede race, al bij de start wint hij een plek. "Ik was absoluut niet zenuwachtig en deed het rustig aan. Ik had misschien nog wel een plaats kunnen opschuiven, maar een race duurt anderhalf uur en niet tien seconden", spreekt hij na afloop bij Eurosport. Door uitvalbeurten en pitstops van anderen ligt Verstappen vijfde als hij zelf de pits opzoekt. Daar verliest hij vanwege problemen met de koppeling veel tijd, waardoor hij terugvalt naar P15. "Maar daarna ging het heel goed, tot het moment met Eddie Irvine", aldus Verstappen, die snel opklimt naar de negende plaats.

"Hij is gewoon gek"

Dat moment met Irvine is er één voor de geschiedenisboeken. In ronde 34 probeert Verstappen op het Reta Oposta de achtste plek van Irvine over te nemen, terwijl het tweetal achterblijver Eric Bernard probeert te lappen. Maar omdat voor hen Martin Brundle stilvalt, moest Bernard naar links uitwijken en daarmee ook Irvine. "Terwijl ik al helemaal naast hem zat, hij kon dus niet naar links en had gewoon vol in de remmen moeten gaan", klaagt Verstappen. Dat doet Irvine niet, waardoor de Nederlander op het gras komt, de controle over zijn auto verliest, terug de baan op spint en gelanceerd wordt in de achterkant van de McLaren van Brundle.

Na een salto komt Verstappen in het gras tot stilstand. Zijn B194 is total loss, maar zelf is hij in orde. Nog tijdens de race schuift hij zelfs even aan bij Olav Mol om zijn verhaal te doen. "Irvine kwam gewoon naar binnen en dat op een recht stuk waar je bijna driehonderd kilometer per uur rijdt. Ik kan niet anders dan zeggen dat hij gewoon gek is. Je hebt van die coureurs die alleen recht voor zich uit kijken en niet opzij. Daar kan ik niets aan doen."

Jos Verstappen, Benetton B194 Ford

Irvine is duidelijk een andere mening toegedaan. Direct na afloop spreekt de Noord-Ier van een 'race-ongeluk' en als Sky Sports F1 hem een kleine twintig jaar interviewt over het ongeluk, is hij niet van gedachten veranderd. Integendeel. "Ik kreeg de schuld van iets waar ik totaal niets aan kon doen. Als er iemand fout zat, dan was het Verstappen. Hij had kunnen liften, maar dacht waarschijnlijk dat ik hem probeerde te blokken, omdat hij geen zicht zal hebben gehad op wat er aan de hand was", aldus Irvine. De FIA denkt er in 1994 anders over en schorst hem voor één race. In hoger beroep, aangetekend door zijn team Jordan, worden dat er zelfs drie.

Schumacher slaat toe in pitstraat

Vooraan maken Verstappens teammaat Michael Schumacher en Ayrton Senna de dienst uit. De Braziliaan zet zijn wagen, in zijn eerste Grand Prix voor Williams, op pole en behoudt de leiding bij de start. Schumacher pakt die in de 21ste ronde af, in een rechtstreeks duel tussen beide pitcrews. Senna jaagt nog op de Duitser, maar spint in de 55ste ronde voor zijn thuispubliek, waarna Schumacher eenvoudig de race wint, voor Damon Hill en Jean Alesi.