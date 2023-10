Terug naar 1983: Wereldkampioen worden op zaterdag

Voor Max Verstappen is het tijdens de Formule 1-race in Qatar bijna alleen een kwestie van verschijnen en de wereldtitel is binnen. De Nederlander kan zelfs tijdens de zaterdagse sprintrace al het pleit beslechten. Daarmee wordt het een uniek moment, want nog niet eerder is een Formule 1-kampioen tijdens een sprintrace gekroond. Wel is het eerder voorgekomen dat de titel op zaterdag beslist was, namelijk in zes gevallen. Motorsport.com neemt je terug in de tijd naar 15 oktober 1983, de laatste keer dat een coureur op zaterdag kampioen werd.

Het beloofde een spannende dag te worden in Kyalami, Zuid-Afrika. Niet twee, maar drie coureurs maakten nog kans op de titel en ook bij het constructeurskampioenschap was nog niets beslist. Bij de coureurs stond Renault-coureur Alain Prost het beste ervoor, al stond Brabham-rijder Nelson Piquet op slechts twee punten achter hem. Mocht het allemaal heel gek lopen, dan had ook Ferrari-man René Arnoux nog kans, maar voor dat mirakel moest Prost buiten de punten belanden en Piquet niet verder dan P4 komen. Bij de constructeurs leidde Ferrari de dans, voor Renault en in normale omstandigheden was een kampioenschap voor de Scuderia voor het grijpen.

De kwalificatie was direct al een om op het puntje van je stoel te gaan zitten. Zeker de fans van Prost en Piquet hebben met zweethandjes gekeken, want als de een voor de ander zou kwalificeren had diegene een perfecte uitgangspositie voor de race op zaterdag. Uiteindelijk was het geen van de drie titelkandidaten die er met de pole van door ging, want die eer was weggelegd voor Ferrari-coureur Patrick Tambay. Piquet verschafte zich echter wel een hele goede uitgangspositie door zich naast de Fransman te kwalificeren, zeker gezien het feit dat concurrenten Arnoux en Prost vanaf P4 en P5 startten.

Ricardo Patrese leidt de groep achtervolgers op de goed gestarte Nelson Piquet Foto: Motorsport Images

Vanwege Zuid-Afrikaanse wetgeving was een race op zondag niet mogelijk, dus startte het Formule 1-veld hun race op zaterdag. De start van de race werd nog mooier voor Piquet, want Tambay verknalde de eerste meters en zag zijn koppositie in de handen van de Braziliaan terechtkomen. Niet alleen Piquet, maar ook zijn teamgenoot Ricardo Patrese snelde de Ferrari voorbij. Prost wist de vijfde plek te behouden na een gevecht met Arnoux. Voor laatstgenoemde Fransman eindigde de race ook al na tien ronden, want zijn Ferrari-krachtbron begaf het. Daardoor bleven alleen Piquet en Prost nog over in de titelstrijd.

Piquet en zijn Brabham hadden een uitstekende dag, want de combinatie had in een mum van tijd een gigantische voorsprong opgebouwd. De Braziliaan kon bijna cruisend in zijn wagen rijden, want zelfs na de pitstops behield hij de leiding. Prost klom voordat hij zijn stop ging maken naar P3, maar in gevaar kwam de titel voor Piquet niet meer. De vlag kon al helemaal uit toen Prost bij zijn stop prompt de wagen uit klom. Een kapotte turbo gooide roet in het eten voor de gedesillusioneerde Fransman, die zijn eerste wereldtitel als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Nelson Piquet op weg naar zijn wereldtitel Foto: Motorsport Images

Piquet werd vanzelfsprekend door zijn team op de hoogte gebracht van het uitvallen van Prost. Daardoor wist de coureur dat plek vier voldoende zou zijn, dus liet hij de teugels vieren. Patrese, Andrea de Cesaris en Niki Lauda mochten hem passeren en nadat Lauda ook nog uitviel, kwam een uitzinnige Piquet als derde over de streep. Daarmee werd de schoonvader van Max Verstappen dus eerder op zaterdag wereldkampioen dan zijn schoonzoon.