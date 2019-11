Technische problemen Toro Rosso geen invloed op motorwissels

Gasly viel als eerste van de twee uit nadat hij 26 rondjes had gereden. Hij minderde plotseling vaart op het rechte stuk na bocht drie en moest zijn wagen langs de kant parkeren, waarna marshalls hem vervolgens snel naar een veilige plek achter de vangrail sleepten. Hij sloot de sessie als twaalfde af en was in de eerste sessie nog achtste. "Tegen het einde van de training kreeg ik een probleem met de motor, dus we moesten iets voor het einde stoppen. We zijn daardoor wat tijd van onze long runs verloren, maar zo gaat dat nu eenmaal af en toe", aldus Gasly na afloop.

Nadat Gasly was uitgevallen, zorgde Kvyat voor een rode vlag aan het einde van VT2 door van de baan de spinnen na een technisch probleem. "Er was een of ander probleem ontstaan met de wagen van Daniil, die volledig stilviel", gaf Jonathan Eddolls, Chief Race Engineer van Toro Rosso, aan. "Het lijkt erop dat dit zijn spin veroorzaakte. We verloren alle data en de connectie, dus we moeten de oorzaak daarvan nog onderzoeken. Er staat ons aardig wat werk te doen voor morgen.

Kvyat zelf merkte direct dat er iets stuk was: "Er ging iets kapot, ik weet niet precies wat. De wagen was niet meer te besturen en stopte er gewoon mee, dat was het. Ik denk niet dat het een groot probleem gaat zijn verder. De achterkant blokkeerde en daarom verloor ik de controle."

Honda kijkt ook naar beide problemen. Dat van Gasly leek in ieder geval gelinkt aan de motor. Omdat beide rijders met oude motoren reden, hebben de problemen alvast geen invloed op het verdere verloop van het weekend. "De ICE van Gasly's wagen stopte ermee en daarna crashte Kvyat door een volledige shutdown", verduidelijkte Honda technisch directeur Toyoharu Tanabe. "We onderzoeken met het team waar beide momenten door zijn gekomen, maar het zal geen verdere gevolgen hebben voor het weekend wat de krachtbron betreft, want de coureurs reden met motoren die alleen voor de vrijdag bedoeld waren en 's avonds toch al vervangen zouden worden."