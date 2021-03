Tech: Wat heeft Mercedes nu al veranderd voor de F1-auto van 2021?

De W12 kent voornamelijk overeenkomsten met de vorige auto uit Brackley. Dat is door het grotendeels stabiele reglement logisch. Dezelfde vlieger gaat op voor alle andere Formule 1-teams. De livery van Mercedes doet overigens ook sterk denken aan 2020 en de maatschappelijke thema's die daarbij horen. De rode en zilveren accenten zijn anders, maar daar blijft het bij. Om aandacht te vragen voor diversiteit en BLM - zaken die Lewis Hamilton na aan het hart gaan - keert Mercedes dit jaar nog niet terug naar de bekende Zilverpijlen.

Interessanter is wat er onder die livery te zien is, of in bepaalde gevallen juist niet te zien is. Zo heeft Mercedes net als ieder team twee tokens gekregen om de bolide van vorig jaar aan te pakken. Maar net zoals bij Red Bull Racing houden Mercedes-kopstukken hun kaken stijf op elkaar. De vraag waar de tokens aan zijn besteed, blijft onbeantwoord. Over de nieuwe vloer wil men evenmin spreken. Met een ietwat cynische blikt valt dan ook te zeggen dat de Mercedes launch meer vragen dan antwoorden heeft opgeleverd. Concurrenten niet wijzer maken dan dat ze al zijn, dat is momenteel het devies.

Mercedes AMG F1 W12 front details Photo by: Daimler AG

Toch heeft Mercedes dinsdag wel enkele veranderingen aan de wereld getoond. We beginnen het rondje langs de auto traditiegetrouw bij de voorkant, met de voorvleugel van de W12. Tokens heeft men hier op het eerste oog nog niet aan gespendeerd, of men houdt ook dit verborgen en komt in Bahrein alsnog met een compleet nieuwe voorvleugel - hetgeen niet eens uit te sluiten valt. Op het getoonde exemplaar is de overlap met 2020 in ieder geval groot. Wel valt op hoe ver de wing endplate (blauwe pijl) doorloopt naar buiten. Het team probeert de luchtstroom daarmee zoveel mogelijk over en vooral rond de voorbanden te dirigeren.

Op de afbeeldingen is ten tweede te zien hoe de brake ducts zijn aangepakt. Die waren vorig jaar al veelbesproken, met name doordat Racing Point met het Mercedes-concept reed en zelf geen intellectuele eigendommen had. Voor aankomend seizoen heeft Mercedes het eigen ontwerp behoorlijk aangepast. De brake ducts zijn aanmerkelijk breder geworden en het L-vorminge ontwerp van vorig jaar is omgedraaid. Zie daarvoor de rode pijl op bovenstaande afbeelding en vergelijk die met de onderstaande afbeelding uit 2020. De aangepaste inlaat heeft vooral een aerodynamische werking. Dit verklaart ook meteen waarom brake ducts op de lijst met 'listed parts' staan en Racing Point vorig jaar op de vingers is getikt. Het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point heeft deze (letterlijke) draai overigens niet gemaakt.

Mercedes AMG F1 W11 brake disc Photo by: Giorgio Piola

Iets verder naar achteren op de W12 vinden we de bijna gebruikelijke aanpassingen in het gedeelte voor de sidepods. Zo is het eerste element uit het bargeboard-cluster veranderd van hoogte, zie daarvoor ook de blauwe pijl op onderstaande afbeelding. Het hoofdelement van de sidepod deflector (groene pijl) lijkt dan weer direct aan de vloer bevestigd. Het team heeft dat gedeelte trouwens volledig opnieuw moeten vormgeven in lijn met de veranderde vloer. Zo zijn de zogenaamde 'enclosed holes' - afgedekte gaten in de vloer - die vorig jaar doorliepen naar de sidepods om de luchtstroom af te bakenen dit jaar verboden door de FIA.

Mercedes AMG F1 W12 bargeboards and deflectors Photo by: Daimler AG

In de studiofoto's die het team heeft gedeeld, is achter de achterste wishbone van de voorwielen (rode pijl) nog een extra flapje geplaatst. Deze was op de auto die fysiek werd getoond tijdens de presentatie nog niet zichtbaar. Het flapje kan de luchtstroom - toch al beïnvloed door de wishbone - net iets beter naar het bargeboardgedeelte en de vloer leiden. Het hoort bij de marginale winstpunten waar Mercedes vaak over spreekt. Een vreemde vergissing is het overigens niet dat Mercedes dit wel op de studiofoto's toont en niet in het echt. In de voorbije jaren heeft het team van Wolff vaker gespeeld met wat men een 'dual launch approach' noemt: oftewel verschillende versies aan de buitenwereld laten zien.

Mercedes AMG F1 W12 Photo by: Daimler AG

Het totaalbeeld van de bovenstaande foto laat goed zien dat Mercedes de sidepods en de motorkap ook heeft aangepast. Het bodywork is iets anders vormgegeven. Voor de sidepods, die hieronder uitgebreid aan bod komen, hangt dat ongetwijfeld samen met de verborgen vloer en de andere luchtstroom naar het flessenhalsgebied. Bij de motorkap draait alles om de nieuwe krachtbron. Het heeft onder meer een 'sexy ronding' opgeleverd, zoals technisch directeur Allison dat noemt. Hij duidt daarmee op de zichtbare uitstulping rond de andere inlaten, die logischerwijs ook bij klantenteam Aston Martin te zien is. Dat onderstreept dat het bodywork vooral is aangepast aan de nieuwe motor, zoals bij Red Bull-Honda ook het geval is.

Onder die kap heeft de motor een aardige transformatie ondergaan. Waar Honda de beoogde krachtbron voor 2022 een jaar naar voren heeft gehaald, hebben de collega's van Mercedes ook niet stilgezeten. Zo heeft de High Performance Powertrains-afdeling een nieuw ontwerp van de turbo geïntroduceerd, vooral om de thermische efficiëntie te vergroten en de koelingsproblemen van weleer te verhelpen. De aluminiumstructuur van het motorblok leverde eveneens problemen op - nog grotendeels voor de coronabreak - en is derhalve aangepakt. Om het feest compleet te maken heeft Mercedes ook de ERS-systemen, voluit de Energy Recovery Systems, onder handen genomen. Daarbij is speciale aandacht uitgegaan naar de MGU-K, die vorig jaar een zorgenkindje is gebleken achter de schermen.

Mercedes AMG F1 W12 rear end Photo by: Daimler AG Ferrari SF71H floor channels Photo by: Giorgio Piola

Dan zoals gezegd naar de sidepods. Die passen bij een meer algemene trend in 2021. Vanaf het middenrif van de sidepods loopt het ontwerp bij veel teams rigoureus naar beneden, zo ook bij Mercedes. De hellingshoek richting de vloer is veel groter. Het moet de luchtstroom via het bodywork sneller naar de vloer dirigeren, en vanuit daar naar het flessenhalsgebied. Het goed reguleren van deze luchtstroom is dit jaar nog belangrijker dan voorheen. Vanzelfsprekend doordat de vloer is veranderd en de FIA een diagonale inkeping voor de achterwielen heeft voorgeschreven. De verloren hoeveelheid downforce wordt op tien procent geschat, waardoor teams alle zeilen bijzetten om het verlies beperkt te houden.

Dat brengt ons meteen bij het allerbelangrijkste aspect dat Mercedes nu nog verborgen houdt: de nieuwe vloer en met name de achterste vloersectie. Het is waarschijnlijk buitengewoon interessant wat Mercedes hiervoor heeft bedacht. Omdat andere teams dat ook vinden, houdt Allison zijn kaarten nog even tegen de borst. De achterste vloersectie is immers van levensbelang voor het hele concept van Mercedes. Het team kiest traditiegetrouw voor een lagere rake, de mate waarin de achterkant van de auto omhoog staat ten opzichte van de voorkant, dan Red Bull. Dit maakt de diffuser van Mercedes iets kleiner in volume.

Maar door de langere wielbasis is de vloer langer en kan Mercedes dat als verlengstuk van de diffuser gebruiken. Juist dat wordt door de FIA-veranderingen iets lastiger. In theorie, althans. Mercedes heeft immers met man en macht gewerkt om het verlies aan downforce beperkt te houden. Hoe dat precies gebeurt, blijft verborgen door op de foto's alleen een egaal oppervlak te tonen. Toch zijn er wel kleine aanwijzingen over de richting die Mercedes mogelijk opgaat, al blijft het allemaal heel prematuur. Het lijkt op bepaalde beelden om een gleufvormige structuur van de vloer te gaan, al blijft de precies vormgeving daarvan geheim. Die structuur zou lang doorlopen en moet de luchtstroom, samen met de agressiever vormgegeven sidepods, via de contouren van de gleuven beter naar de groter geworden flessenhals leiden (zie rode pijl). Volledig nieuw zou dat concept niet zijn. Zo heeft Ferrari er in iets mindere mate al mee geëxperimenteerd, zoals aan de rechterkant van bovenstaande afbeelding te zien is.

Mercedes W12 wing mirror mounts Photo by: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 W12 halo fin Photo by: Daimler AG

We sluiten af met een paar kleine details. De eerste daarvan werd zichtbaar toen Valtteri Bottas zijn stoeltje voor het nieuwe seizoen ging passen. Mercedes heeft voor een nieuwe bevestiging van de spiegels gekozen (foto linksboven) met een gekartelde afwerking, om kleine maar fijne aerodynamische voordelen te behalen. Een ander detail is op de halo te vinden. Waar Red Bull vorig jaar wel met kleine vleugeltjes op de halo reed maar die op de studiofoto's niet liet zien, heeft Mercedes wel kleine vleugeltjes op de halo van de W12 getoond. Die zijn onder meer te zien bij de uiteinden van de halo, de rode pijl op de afbeelding rechtsboven. In dit geval moet het vleugeltje helpen om de luchtstroom sneller en vooral beter naar de sidepods te geleiden.

Samenvattend is de W12 een doorontwikkeling van een echte klassieker. Het valt immers best te verdedigen dat de Mercedes uit 2020 de meest geavanceerde F1-auto aller tijden is. Wat betreft de doorontwikkeling heeft Mercedes enkele veranderingen gedeeld met de buitenwereld, maar houdt men vooral veel achter de hand. Zo blijft het afwachten waar Mercedes de tokens precies aan heeft gespendeerd en kijkt de hele F1-wereld met bovenmatige interesse naar de nieuwe vloer.

Daarvoor blijft het afwachten tot de eerste actiedag in Bahrein. Mercedes heeft net als Red Bull optimaal gebruik gemaakt van de omstandigheden. Nog meer dan bij een normale 'team launch' hebben teams in coronatijd de touwtjes in handen: wat laten we wel zien en wat niet? Op studiofoto's valt van alles te maskeren. Het devies is en blijft dan ook: concurrenten nu niet wijzer maken dan dat ze al zijn. Of zoals Allison dat afsluitend omschrijft: "Sommige dingen willen we nog niet aan de wereld tonen. Niet omdat die dingen er nog niet zijn, maar omdat we niet willen dat onze tegenstanders ze zien. Anders gaan zij vergelijkbare dingen uitproberen in hun windtunnels. We kijken allemaal aandachtig naar wat concurrenten doen en laten zien. Wij weten dat onze concurrenten precies hetzelfde doen. Bepaalde dingen hoeven we nog niet te tonen, dat doen we dan ook niet." Het houdt de boel spannend, zullen we maar zeggen...

