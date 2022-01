Tech: Krijgt de 2022 F1-auto van Ferrari een andere airbox?

Op 17 februari trekt Ferrari pas het doek van de nieuwe Formule 1-bolide voor 2022, maar het gonst nu al van de geruchten over het ontwerp van de nieuwe auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr.. Er wordt in Maranello vooral gefluisterd over het ontwerp van de airbox, de luchthapper vlak boven het hoofd van de coureurs. Met een ovalen vorm en twee hoornachtige vleugeltjes aan de zijkant sprong deze er het afgelopen seizoen nogal tussenuit, maar waarschijnlijk kiest Ferrari in 2022 weer voor een driehoekige airbox.

De keuze om af te stappen van de ovaalvormige airbox zou vooral samenhangen met het besluit om de luchtstroom richting de achtervleugel minder te hinderen door het ontwerp van de luchthapper. Dit gaat uiteraard wel ten koste van de hoeveelheid koele lucht die in de auto wordt gezogen, die vooral bestemd is voor de krachtbron.

Ferrari SF21 airbox detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF70H side detail Photo by: Giorgio Piola

Het nieuwe ontwerp van de airbox zal samenhangen met het gewijzigde uiterlijk van de sidepods, een van de onderdelen waar we in 2022 een flinke wijziging kunnen verwachten ten opzichte van 2021. De reglementen schrijven namelijk voor dat de bovenste Side Impact Protections Spars (SIPS) in 2022 60 millimeter hoger geplaatst moeten worden omwille van de veiligheid. Dit verhindert mogelijk de keuze voor een hoge luchtinlaat in de sidepods, een concept dat in 2017 door Ferrari voor het eerst werd geïntroduceerd, maar de voorbije jaren door alle teams is gekopieerd. Het feit dat Ferrari dus de nodige radiatoren en elektronica in en rond de sidepods zal moeten verplaatsen, stelt het team ook in de gelegenheid om opnieuw na te denken over de hoeveelheid koeling die wordt gegenereerd via de airbox, wat een wissel naar een driehoekig ontwerp een logisch gevolg maakt.

Livery

Naast het ontwerp van de auto zelf wordt er ook al volop gesproken over de livery van de nieuwe Ferrari. Als onderdeel van de terugkeer van sponsor Santander zal de nieuwe Ferrari waarschijnlijk uitgerust worden met wat meer witte accenten. We kunnen wel raden wat de hoofdkleur van de nieuwe Ferrari wordt, maar wat voor tint rood? Dat is nog maar de vraag. Mogelijk kiest de Scuderia voor de eerste wintertest in Barcelona voor een lichtere kleur rood, alvorens er vanaf Bahrein wordt overgestapt naar een tint die iets meer naar bordeauxrood neigt, de kleur die we het afgelopen jaar ook al aan de achterzijde van de SF21 zagen.

2022 Ferrari livery comparison Photo by: Giorgio Piola