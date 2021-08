Tech: De nieuwe brake ducts van Red Bull onder de loep

Bij vrijwel elke race was er tijdens de eerste seizoenshelft wel een verandering te zien op de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez. Die verandering was soms groot en opvallend - denk bijvoorbeeld aan een wijziging aan de achtervleugel en de vloer - maar het zat hem vaak ook in de details. Iedere verandering aan de auto wordt door een team echter met een reden doorgevoerd, dus ook de minuscule details dienen nader bekeken te worden.

De kleinste wijzigingen waren bij Red Bull in de eerste elf races van het seizoen vaak terug te zien bij de zogenaamde brake ducts. De lay-out van de luchtinlaten verschilde per race, om zo op elk circuit weer de juiste balans te vinden tussen een zo optimaal mogelijke luchtstroom over de auto en de juiste hoeveelheid koeling voor de remmen.

De voorste brake ducts van de Red Bull RB16B vergeleken

Tijdens de Grand Prix van Hongarije was er voor het eerst een grotere inlaat te zien op de brake ducts van de Oostenrijkse renstal. Red Bull introduceerde daarmee voor het eerst sinds de Spaanse Grand Prix in mei een vernieuwde versie van de brake ducts. De configuratie van Spanje werd namelijk ook gebruikt in Baku, Frankrijk, Oostenrijk en Silverstone, terwijl de versie van Portugal ook te zien was in Monaco.

Het nieuwe ontwerp van Hongarije is een doorontwikkeling van het ontwerp waarmee in Spanje voor het eerst werd gereden. Een grotere inlaat moet in dit geval leiden tot een verbeterde luchtstroom in het onderste en buitenste kanaal van de brake duct. De conclusie die hier vooral uit valt op te maken is dat deze configuratie gebruikt wordt op circuits die zwaarder zijn voor de remmen en dus meer koeling vereisen, ten koste van een klein verlies aan aerodynamica.

Red Bull RB16B brake detail Photo by: Giorgio Piola

Naast de brake ducts aan de voorzijde van de auto, viel er ook aan de achterkant van de RB16B wat op in Hongarije. Het team wisselde voor de kwalificatie en de race namelijk naar een achtervleugel die minder downforce genereerde. Waar alle andere teams op de grid stonden met het hoogste downforce-pakket inclusief T-Wings, heeft Red Bull als enige team nog altijd geen T-Wing gemonteerd op de RB16B.

Red Bull RB16B vergelijking van de achtervleugels

Verstevigde achtervleugel bij Alpine

Naast Red Bull voerde ook Alpine, de verrassende winnaar in Hongarije, vooraf de nodige wijzigingen door aan de gebruikelijke high-downforce achtervleugel. Zo was de achtervleugel van Alpine in Hongarije voor het eerst uitgerust met extra horizontale verbindingselementen. Deze waren er nog niet toen de high-downforce vleugel van het team uit Enstone voor het laatst werd gebruikt in Monaco. Vermoedelijk is het een gevolg van de aangescherpte tests van de FIA sinds de hele soap rond de flexi wings, om de achtervleugels minder ver door te laten buigen.

De achtervleugels van de Alpine A521 in Hongarije (links) en Monaco (cirkel) met elkaar vergeleken

Meerdere wijzigingen bij Mercedes

Het betere presteren van Mercedes viel in de laatste races samen met een andere aanpak van de wereldkampioen met het oog op de afstelling. Daarnaast lijkt ook het verbeterde aeropakket perfect samen te vallen met de introductie van de nieuwe, robuustere achterband van Pirelli op Silverstone.

De upgrade van Mercedes richtte zich vooral op het middengedeelte van de auto. De bargeboards, aerodynamische onderdelen rondom de sidepods en de vloer zijn allemaal onder handen genomen om de luchtstroom over en onder de auto te verbeteren. We zetten de upgrades op een rijtje.

De zijkant van de Mercedes AMG F1 W12 Photo by: Giorgio Piola

Allereerst de zogenaamde deflector naast de sidepod, deze is ingekort terwijl de daaraan bevestigde lamellen juist naar voren verlengd zijn om ze eerder in te laten spelen op de luchtstroom.

De twee r-vormige schoepen aan de onderkant van de sidepod hebben gezelschap gekregen van een derde element onder de deflector, die tevens is losgekoppeld van de vleugel aan de sidepod. Dit hebben we eerder ook al bij andere teams gezien, waar de horizontale vleugel aan de buitenkant een naar boven gerichte rand heeft gekregen.

Mercedes heeft verder ook het gebied vlak achter de ingang van de sidepod aangepast. Tussen de rand van de vloer en de sidepod treffen we nu namelijk vier naar buiten gerichte vinnen aan. Tenslotte is de golvende rand van de vloer versimpeld tot slechts één kink, gevolgd door een flap die in twee delen is onderverdeeld.