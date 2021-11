De Formule 1-uitzendingen worden sinds enkele jaren met steeds meer graphics opgeleukt. Sinds de F1 een samenwerking is aangegaan met Amazon Web Services krijgen de fans onder meer informatie over bandenslijtage, wagenontwikkeling en rijdersprestaties voorgeschoteld. De teams zitten er uiteraard niet op te wachten om veel data prijs te geven, uit angst de concurrentie wijzer te maken dan wenselijk is. Volgens Dom Riefstahl, race support team leader en test engineer bij Mercedes, kunnen de teams veel meer informatie doorspelen zonder geheimen te onthullen.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Amerika kreeg Motorsport.com een uniek kijkje achter de schermen bij de Mercedes Race Support Room in Brackley, waar het onzichtbare deel van de strijd met Red Bull Racing plaatsvindt. Riefstahl stuurt het RSR aan en heeft zodoende toegang tot alle datakanalen van de formatie. Normaliter heeft hij tijdens de raceweekends geen tijd om de tv-uitzendingen van de Formule 1 te volgen, maar ouderschapsverlof bracht daar verandering in. Hij ziet veel kansen om de fan meer data voor te schotelen en een beter verhaal te vertellen. "Er is veel informatie die we de fans kunnen aanbieden, of enkel aan de mensen die het commentaar verzorgen en over de race praten", zegt hij in gesprek met Motorsport.com. "Zo kunnen zij hun verhaal beter maken en de zaken die op de achtergrond spelen beter begrijpen. Als je meer data beschikbaar hebt, en je hebt iemand die weet hoe je die data moet lezen en moet uitleggen, dan kan je zoveel beter in beeld brengen wat er precies gaande is."

Tekst gaat verder onder de foto

Gevraagd naar een concreet voorbeeld, zei hij: “In de tweede vrije training kan je de ronde van Lewis over die van Verstappen leggen en laten zien waar hij wint en waar hij verliest, of dat ze met een andere vleugel rijden, met een andere motorinstelling, of laten zien dat de motor opgeschroefd is. Al die dingen zijn heel simpel af te lezen. En je geeft dan echt niets weg. Iedereen weet de snelheid van de andere wagens. Je geeft geen geheimen prijs, en tegelijkertijd kan je veel beter het grotere plaatje uitleggen.”

Veel meer verhalen te vertellen

Volgens Riefstahl maken alle teams gebruik van de GPS-data die de FIA verspreidt. Het verbaast hem dan ook dat de F1 hier nog niets mee doet in de tv-verslaggeving: “Er zijn natuurlijk dingen die teams niet vrij willen geven. Je wilt je geheimen voor jezelf houden, maar er is andere informatie die je prima kunt laten zien. Ik snap niet waarom de FIA geen deal sluit met Pirelli en de bandenslijtage laat zien. Welke band is het eerste op? Wat betekent dat voor de balans? Als Pirelli die data aan iedereen beschikbaar stelt, en die data hebben ze want ze verzamelen het van alle teams en kunnen dat anonimiseren, dan kunnen ze het gemiddelde van de hele paddock laten zien. Al nemen ze enkel de top vijf, om te laten zien wat er vooraan het veld gebeurt. Je kunt er veel meer verhalen uit halen.”

Meer over de Mercedes Race Support Room van binnenuit lees je in de nieuwste Autosport Magazine.