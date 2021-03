Richt Aston Martin-eigenaar Stroll zijn pijlen op Hamilton?

Bij Aston Martin staan dit seizoen Lance Stroll en Sebastian Vettel onder contract. Waar die eerste door zijn familieband met de teameigenaar hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd vastligt, daar is Vettel – met slechts een éénjarig contract op zak – allerminst zeker van een langer verblijf bij het team uit Silverstone. De Duitser moest vorig jaar vertrekken bij Ferrari en leek af te stevenen op een sabbatical, maar werd door Stroll naar Aston Martin gelokt als vervanger van Sergio Perez. De manier waarop Stroll de Mexicaan aan de kant schoof ten faveure van Vettel, zegt mogelijk ook iets over wat de Duitser te wachten staat als Hamilton aan het einde van dit jaar besluit dat het tijd wordt voor een nieuw avontuur.

“Het klinkt aanlokkelijk. Lewis Hamilton in onze auto hebben zou geweldig zijn”, aldus Stroll tegen de Engelse krant The Independent. De Canadees tempert vervolgens meteen het enthousiasme. “Ik weet zeker dat iedereen ja zou zeggen, want hij is zevenvoudig wereldkampioen, maar ik ben op dit moment extreem gefocust op de start van het nieuwe raceseizoen.” Dat seizoen begint voor Aston Martin deze week met de onthulling van de Aston Martin AMR21, de eerste Formule 1-bolide in ruim zestig jaar van het fabrieksteam dat voorheen Racing Point heette.

Stroll heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s in het team gestoken. De nieuwe faciliteit die tegenover het circuit Silverstone wordt gebouwd en de samenwerking met Mercedes maken de stal een interessante partij voor ambitieuze coureurs. “Wij bouwen hier een ultramoderne faciliteit. Het wordt de modernste Formule 1 fabriek die er is, vervolgt Stroll. "Bovendien zouden de nieuwe Formule 1-regels rond budgetplafonds en aero-handicaps, ons als team uit het middenveld in de toekomst kansen moeten bieden. Dit team heeft al eerder boven verwachting gepresteerd. Ik geloof echt: met hetzelfde aantal mensen en met hetzelfde budget, is er geen enkele reden waarom wij niet zouden kunnen strijden om wereldtitels. Ik denk dat dat heel realistisch is.”

Of Hamilton er ook zo over denkt, zullen we pas aan het einde van dit seizoen weten: tegen die tijd moet Aston Martin zich hebben bewezen en is het (met een achtste titel op zak?) voor Hamilton misschien tijd om in Silverstone een nieuwe uitdaging te vinden.