Aston Martin onthult eerste F1-wagen sinds 1960 op 3 maart

Voor het eerst sinds 1960 staat Aston Martin in 2021 weer op de startopstelling van Formule 1-races. Het merk heeft zich verbonden aan het team dat de afgelopen twee seizoenen als Racing Point door het leven gaat. De drijvende kracht achter de naamsverandering was Lawrence Stroll, die zowel eigenaar van Aston Martin als Racing Point was en ervoor koos om het F1-team zodoende te verbinden aan de autofabrikant. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw rijdersduo: Lance Stroll is aangebleven en krijgt in 2021 gezelschap van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die de naar Red Bull overgestapte Sergio Perez vervangt.

Het is nog altijd onduidelijk hoe de eerste F1-bolide van Aston Martin sinds 1960 eruitziet en het is evenmin duidelijk welke naam de creatie meekrijgt. Die onzekerheid komt begin volgende maand ten einde, want inmiddels heeft de renstal een datum geprikt voor de onthulling van de wagen. Die vindt op 3 maart om 16.00 uur Nederlandse tijd plaats. De presentatie vindt online plaats en fans kunnen zich virtueel van het best mogelijke plekje verzekeren door een account aan te maken op de website van het Aston Martin F1 Team.

Aston Martin was dinsdag de tweede renstal die een datum naar buiten bracht voor de teampresentatie van 2021. Eerder maakte Alpine bekend dat het de A521 een dag eerder, dus op 2 maart, onthult. Op dezelfde dag trekt regerend wereldkampioen Mercedes het doek van de W12. Maandag vond de eerste teampresentatie van 2021 plaats, want McLaren onthulde de MCL35M. Vrijdag kunnen de fans zich verheugen op de presentatie van de nieuwe bolide van AlphaTauri, terwijl Alfa Romeo dat op 22 februari doet in het Poolse Warschau.