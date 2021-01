F1-teambaas Abiteboul verlaat F1-project van Renault per direct

Het Formule 1-project van Renault ondergaat ingrijpende veranderingen voorafgaand aan het seizoen 2021, dat idealiter eind maart moet beginnen. Ten eerste is de formatie al omgedoopt tot Alpine, om dat autosportmerk weer meer op de kaart te zetten. Abiteboul zou daarin een voortrekkersrol krijgen, maar gaandeweg werd duidelijk dat de dagen van deze Fransman in het Formule 1-wereldje juist zijn geteld - althans wel bij zijn werkgever van dat moment.

Om te beginnen werd voormalig FIA-man Marcin Budkowski steeds verder naar voren geschoven en daar is het (formeel alleen nog niet bevestigde) aantrekken van Suzuki MotoGP-teambaas Davide Brivio bijgekomen. De rol van Abiteboul was daarmee al hoogst onzeker geworden en op maandag heeft de Renault Groep duidelijk verschaft: Abiteboul vertrekt volledig bij het Franse merk, Laurent Rossi is inmiddels benoemd tot de nieuwe CEO van Alpine en daarmee ook van de F1-activiteiten. “Ik wil de Renault Groep graag bedanken voor het vertrouwen dat ze jarenlang in mij hebben gehad, vooral sinds de hernieuwde F1-deelname en het opbouwen van ons team sinds 2016", laat Abiteboul in een eerste reactie weten.

"De sterke basis onder het raceteam dat er nu staat, de entiteiten in zowel Engeland als Frankrijk, de ontwikkeling van de autosport in het algemeen en meer recent het omdopen van ons team tot Alpine F1 vormen samen een geslaagd traject. Ik wil topman Luca de Meo bij deze ook graag bedanken voor de geboden kansen en ik wens Alpine alle succes toe met deze nieuwe structuur", zo sluit afzwaaiend teambaas Abiteboul zijn dankwoord af.

Ondanks dat Abiteboul niet alle doelstellingen uit het opgestelde meerjarenplan heeft gehaald en in de publiciteit meermaals onder vuur kwam te liggen, wil Renault-voorman Luca de Meo hem wel bedanken voor bewezen diensten. "Ik wil Cyril hartelijk danken voor zijn onvermoeibare inzet, die het Renault F1-team van de voorlaatste plaats in 2016 naar enkele podia in het vorige seizoen heeft gebracht. Zijn opmerkelijke staat van dienst in de Formule 1 sinds 2007 stelt ons in staat om nu positief naar de toekomst te kijken. Met een sterk team en de vernieuwde identiteit van Alpine F1 willen we dit jaar wederom podiumplekken veroveren."

