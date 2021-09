Te late call helpt puntenfinish Leclerc om zeep

De Monegask wist wat hem te doen stond toen Ferrari de beslissing nam om hem een nieuwe krachtbron – met verbeterd hybride systeem – te geven. De gridstraf die hij kreeg, dwong hem tot een inhaalrace op de Sochi Autodrom. Aanvankelijk leek dat aardig te lukken, na de eerste ronde lag Charles Leclerc al twaalfde. Hij reed na de eerste serie pitstops zelfs even in de punten, maar toen het vlak voor tijd begon te regenen, maakte Leclerc de verkeerde keuze. “Op een gegeven moment begon het flink te regenen en in die omstandigheden waren we erg competitief”, zei Leclerc na afloop van de race. “De derde sector was droog, dus wat we in de eerste en tweede [sector] met wat regen verloren, wonnen we in de laatste [sector]. Ik besloot dan ook om buiten te blijven.”

Niet veel later begon het echter harder te regenen. Al glibberend en glijdend kwam Leclerc tot de conclusie dat de intermediates misschien toch wat geschikter zouden zijn. Toen was het eigenlijk al te laat want op dat moment stond net teamgenoot Carlos Sainz al in de pits. “Er was één ronde dat ik twijfelde, maar toen was Carlos me voor, hij moest die ronde en ik kon niet op hetzelfde moment naar binnen. De ronde erna was het al te laat. Op dat moment wist ik dat mijn race in gevaar kwam, dus ik probeerde op slicks te blijven in de hoop dat de regen minder werd, maar dat gebeurde niet.” Uiteindelijk wisselde Leclerc in de voorlaatste ronde alsnog naar de inters, maar toen was een puntenklassering al om zeep.

“Ik ben erg teleurgesteld met zo'n race, want het eerste deel zag er erg goed uit. Om zo als vijftiende te eindigen doet pijn. Ik zal na dit weekend de race analyseren om te weten wat ik beter had kunnen doen... want ik heb het gevoel dat ik als coureur beter werk had kunnen leveren om het team te helpen de juiste beslissing te nemen.”