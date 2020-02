Jumbo presenteert plannen voor Super Friday tijdens Dutch GP

Op de vrijdag van het raceweekend in Zandvoort wil Jumbo er een uitgebreid evenement van maken. De Jumbo Racedagen zijn immers verleden tijd door de komst van de F1-race en dus voegt de supermarktketen, die al lange tijd sponsor is van Max Verstappen, dit festival samen met de Dutch Grand Prix. Op de vrijdag moeten er rond het circuit heel wat optredens van topartiesten zijn. Jumbo laat weten dat de toegangskaarten daarvoor vanaf vandaag met vijftig procent korting verkrijgbaar zijn bij aankoop van geselecteerde producten.

De Jumbo Super Friday geldt als de eerste dag van het F1-weekend, waarop de eerste vrije trainingen van de koningsklasse plaatsvinden. Het is dus tevens de dag waarop zij voor het eerst kennismaken met de Nederlandse omloop, die speciaal wordt opgeknapt voor deze terugkeer op de kalender. Ook de trainingen en kwalificaties van F2, F3 en Porsche Supercup staan dan op het programma. De artiesten die op de vrijdag hun muziek ter gehore zullen brengen, zijn onder meer DJ Sam Feldt, Lil' Kleine en Nick & Simon. In de Fanzone kunnen bezoekers daarnaast nog veel meer entertainment vinden met een reuzenrad, de mogelijkheid om zelf te racen in karts of de kans om je vaardigheden te testen in de Formule 1 Esports.

Kaarten voor deze Super Friday zijn bij aankoop van de actieproducten voor €17,50 te koop. Meer informatie over de voorwaarden is op de officiële website van Jumbo te vinden.

Video: Daarnaast is er vrijdag veel F1-actie op de baan. Aangezien Zandvoort data achterhoudt, worden de vrijdagse trainingen cruciaal volgens Jan Lammers