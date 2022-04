Lance Stroll kwam onder de aandacht bij de wedstrijdleiding nadat de Canadees meerdere malen van richting veranderde in zijn gevecht met Valtteri Bottas. Na onderzoek kreeg de Aston Martin-coureur een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt op zijn licentie. De penalty had overigens geen invloed op zijn twaalfde plaats. De stewards keken ook naar een incident waarbij Stroll Bottas van de baan drukte in de derde bocht, maar hiervoor ontving de Canadese coureur geen straf. Het weekend van Stroll verliep dramatisch, nadat hij ook op zaterdag al met de stewards te maken kreeg. In de kwalificatie knalde de Aston Martin-rijder tegen Nicholas Latifi aan, die vervolgens rechts de muur inschoot. Het gevolg was een hevig beschadigde FW44. Uiteindelijk werd Stroll als schuldige aangewezen en kreeg drie plaatsen gridstraf voor de race en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Stroll werd dus door de FIA op de vingers getikt naar aanleiding van het slingeren op het rechte stuk van start-finish, maar zelf begrijpt hij de straf niet. "Ik kan er niet bij", antwoordt hij op een vraag over het incident van Motorsport.com. "We waren allebei aan het slingeren, dat is het laatste wat je nog kan doen. In mijn optiek mag je slingeren zolang je dat maar niet doet wanneer iemand heel dicht op je zit. Ik was aan het bewegen om de slipstream te breken. Ik probeerde dus niet te verdedigen, maar helaas kreeg ik wel een straf aan mijn broek. Ik snap het gewoon niet. Op dit moment worden er opmerkelijke beslissingen gemaakt."

Zijn inhaalactie op Bottas in de derde bocht vond Stroll wel op het randje. "Hij was aan het slapen bij de herstart van de virtual safety car. Ik vond het wel een mooi potje racen", gaat hij verder. "Het is alleen zeer vervelend dat ik bestraft werd. Ik begrijp de argumenten ook niet. Uiteindelijk had het geen invloed op het eindresultaat, we hadden namelijk meer dan vijf seconden voorsprong op P13. Het is altijd fijn om in een snellere auto aan te kunnen vallen, maar aan tempo ontbrak het en dus zaten punten er niet in."

"Met een betere auto hadden we geen problemen"

In de afgelopen twaalf maanden heeft Stroll acht strafpunten verzameld. Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack hebben de nieuwe racedirecteuren Niels Wittich en Eduardo Freitas een strenge aanpak op dit vlak. "Ik denk dat we steeds beter ondervinden hoe zij hiermee omgaan", aldus de Duitser. "Op dit moment leren wij het in ieder geval op een harde manier. Het is echter wel zaak om de controle te houden. Zaterdag ontvingen we twee strafpunten en een dag later nog één. Het is wel duidelijk dat als de auto niet doet wat je wil, coureurs altijd zoveel mogelijk proberen te verdedigen. Ik denk dat als we een betere bolide zouden hebben deze problemen er niet waren."