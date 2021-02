Domenicali: “Bevriezing motoren is in belang van hele Formule 1"

Al maandenlang discussiëren de hoge heren van de Formule 1 over het bevriezen van de motorische doorontwikkeling. Red Bull Racing kwam met dit plan omdat het na dit jaar afscheid moet nemen van Honda. De formatie uit Milton Keynes wil wel op eigen houtje door met de Honda-krachtbron, maar het blijven ontwikkelen van de peperdure motor is financieel niet haalbaar voor het energiedrankenmerk. Helmut Marko heeft daarom het bevriezen van de motoren voorgesteld, een onderwerp waar nogal wat over te doen is.

“Het is een van de vele punten op de agenda”, zei Domenicali donderdag in een call met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “De aanloop naar het bevriezen van de motoren vormt een belangrijk punt. Ik wil niet zeggen dat het alleen voor Red Bull van belang is, maar eigenlijk voor de gehele Formule 1 zoals je die vandaag de dag kent. Het bevriezen van de doorontwikkeling staat al in het reglement, maar zou eigenlijk pas in 2023 gebeuren. Nu willen we anticiperen zodat we geld uit kunnen sparen en zeker weten dat fabrikanten en teams kunnen investeren in de nieuwe motor. Anderzijds is het ook prioriteit voor een aantal fabrikanten.”

Vangnet als twistpunt, maar witte rook lijkt nabij

Inmiddels is de meerderheid van de teams voor de zogenaamde 'engine freeze', maar draait het nog om de precieze uitwerking met alle consequenties van dien. Er wordt gewerkt aan een soort vangnet, zoals Christian Horner het noemde. Dat is in feite een verkapte Balance of Performance, waardoor de mindere goden alsnog kunnen werken aan een verbeterde krachtbron. Het moet voorkomen dat teams jarenlang achter de feiten aanlopen. Niet geheel verrassend is Mercedes – met de meest dominante krachtbron van het moment - pertinent tegen zo'n vangnet. De Duitse fabrikant heeft er belang bij om de huidige situatie in stand te houden.

“De gesprekken hierover gaan de goede kant op, maar ik wil nergens op vooruitlopen. De Power Unit Commissie is vandaag [donderdag] weer bijeengeweest om de details van het reglement te bespreken”, vervolgde Domenicali, implicerend dat het vangnet nog steeds het voornaamste twistpunt is. “Maar ik heb er vertrouwen in dat iedereen het belang van deze zaak begrijpt. Dat is iets waar zeker over gesproken wordt. Ik hoop ook dat iedereen zich realiseert dat dit niet alleen de beste keuze is voor Red Bull, maar dat het belangrijk is voor de hele Formule 1-wereld.”

Red Bull heeft vertrouwen in goede afloop

Red Bull-adviseur Marko verklaarde eerder deze week dat er – na diverse uitgestelde vergaderingen – op 21 februari toch daadwerkelijk gestemd zal worden over het nieuwe voorstel. Red Bull en AlphaTauri stemmen dan vanzelfsprekend voor, Marko heeft goede hoop dat ook de drie Ferrari-teams (Ferrari, Alfa Romeo en Haas) en Renault voor zullen stemmen. De steun van Mercedes en haar klantenteams zou in een dergelijk scenario niet eens nodig zijn om het voorstel erdoor te krijgen.